Beach soccer femminile, l’Italia rimonta la Spagna e ottiene una vittoria di prestigio agli Europei. Assente Privitera

L’Italia realizza una piccola grande impresa a Viareggio e batte in rimonta la Spagna per 2-1, centrando il secondo successo consecutivo dopo la netta vittoria di ieri al debutto con la Polonia e volando in semifinale ai Campionati Europei di beach soccer femminile 2026. Le azzurre chiudono dunque la fase a gironi a punteggio pieno e avanzano da prime del gruppo A, con all’orizzonte una semifinale da giocare sabato 12 settembre contro la seconda della Pool B (probabilmente l’Ucraina).

La nazionale italiana guidata dal CT Emiliano Del Duca doveva fare i conti quest’oggi con una defezione pesante, infatti Veronica Privitera ha lasciato Viareggio a causa di un lutto familiare. Nonostante l’assenza di una delle giocatrici di riferimento del roster tricolore, l’Italia ha saputo tenere testa alla quotata selezione iberica ribaltando poi la sfida in un finale pazzesco.

La Spagna, che a questo punto si giocherà il passaggio del turno domani in un vero e proprio spareggio contro la Polonia, era passata in vantaggio a 3’32” dallo scadere del secondo periodo con il gol di Carolina Gonzalez Portela. Le padrone di casa hanno avuto il merito di non subire il contraccolpo psicologico, procurandosi nel terzo tempo un rigore (sbagliato) e pareggiando i conti a 2’51” dalla fine con Greta Adami per poi trovare la rete della vittoria a 7″ dalla conclusione grazie a Maria Fabiana Vecchione.