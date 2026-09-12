Beach soccer femminile, l’Italia piega l’Ucraina e torna in finale agli Europei dopo 4 anni!

L’Italia ha sconfitto l’Ucraina con il perentorio punteggio di 4-1 nella semifinale degli Europei 2026 di beach soccer femminile, mettendo in mostra una superiorità schiacciante sulla sabbia di Viareggio (in provincia di Lucca) e meritandosi così la qualificazione all’atto conclusivo della rassegna continentale, in uno sport che sta prendendo sempre più piede anche tra le donne e in cui la nostra Nazionale si sta distinguendo in maniera positiva.

Dopo aver battuto la Spagna con una spettacolare rimonta nella fase a gironi, le azzurre hanno rispettato il pronostico della vigilia contro le gialloblù e domenica 13 settembre scenderanno in campo nella località toscana per fronteggiare la Spagna, che in precedenza aveva regolato il Portogallo con un nitido 5-2 nell’altra semifinale. L’auspicio è che il risultato sia diverso rispetto a quello di quattro anni fa, quando l’Italia disputò la sua ultima finale nella competizione e perse per 2-0 contro le iberiche.

La formazione guidata dal CT Emiliano Del Duca è passata in vantaggio in avvio di partita grazie alla rete del portiere Martina Galloni, ma due giri di lancette più tardi è arrivato il pareggio firmato da Kiplachenko. Le padrone di casa hanno fatto la differenza nel secondo tempo con il gol dell’attaccante Roberta Illiano a metà frazione e la stoccata del difensore Erika Veglio a 47 secondi dalla sirena. Avanti per 3-1, le azzurre hanno controllato al meglio la situazione e hanno chiuso i conti con la rete della centrocampista Fabiana Vecchione nelle battute iniziali del terzo parziale.