Beach soccer femminile, Italia beffata ai supplementari. La Spagna vince gli Europei

L’Italia ha sognato di vincere gli Europei 2026 di beach soccer femminile, ma la Spagna ha avuto la meglio con un colpo gobbo nel supplementare della finale andata in scena sulla sabbia di Viareggio (in provincia di Lucca). I trentasei minuti regolamentari si erano conclusi sul 3-3, poi nel primo giro di lancette dei tre minuti aggiuntivi è arrivata la fiammata delle Furie Rosse, che sono così riuscite a conquistare il titolo continentale.

La nostra Nazionale, nata soltanto un lustro fa, ha mancato l’appuntamento con quella che sarebbe stata la prima gloria della propria storia e ha perso la seconda finale della competizione, visto che quattro anni fa che cedette proprio contro le iberiche. L’Italia è passata in vantaggio dopo un paio di minuti per merito della centrocampista Azzurra Massa e ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-1.

Le spagnole hanno pareggiato in avvio della seconda frazione con Sara Tui e sono passate in vantaggio a metà del parziale con Andrea Miron, poi la partita si infiamma negli ultimi 90 secondi: Massa pareggia con la doppietta personale, Serrat riporta in vantaggio le spagnole a 18 secondi dalla sirena. La stella Veronica Privitera ha fatto esultare il numeroso pubblico presente sugli spalti della località toscana con un gol segnato a 2’50”, poi le padrone di casa hanno anche avuto una ghiotta occasione.

Tutto si è deciso al supplementare, dove la Spagna è passata in vantaggio con una rete casuale dopo 41 secondi: rinvio lungo del portiere, Carol Glez fa spalla a spalla con un’azzurra, ha la meglio nel contrasto e la palla si insacca beffardamente. L’Italia ha dimostrato di essere in grandissima crescita e ha tutte le carte in regola per laurearsi Campionessa d’Europa in un prossimo futuro.