Basket, vittoria casalinga per Udine in Serie A. Colpi esterni di Napoli e Virtus Bologna

La Serie A di basket ha completato la prima giornata della regular season 2026-2027 con le tre partite serali completate da pochi minuti: andiamo a riepilogare brevemente come sono andate queste sfide che hanno chiuso solo il turno inaugurale di una lunga annata cestistica.

APU OLD WILD WEST UDINE-GIVOVA SCAFATI 87-63

L’APU Old Wild West Udine rispetta il fattore campo battendo in casa la neo-promossa Givova Scafati per 87-63. I friulani escono bene dai blocchi ed impongono subito il proprio ritmo (16-4), con la Givova che fatica a contenere l’offensiva di Udine ma rimane sotto i dieci punti di svantaggio alla prima sirena (19-11). Nel secondo quarto gli ospiti reagiscono ancora e si avvicinano a -5 (26-21), ma l’APU non si scompone e piazza un break di 11-0 per aggiornare il massimo vantaggio a +16 (37-21). Udine non alza il piede dall’acceleratore e rimane intorno ai venti punti di margine all’intervallo lungo (47-28). Nella ripresa il copione del match non cambia, con i padroni di casa che aggiornano costantemente il massimo divario toccando anche il +30 (70-40) mentre Scafati sprofonda senza riuscire ad impensierire gli avversari. Con la partita oramai indirizzata Udine può permettersi di giocare anche con il cronometro, mentre i campani cercano di limitare il più possibile i danni fino al 87-63 con cui esulta il pubblico del PalaCarnera per il successo all’esordio.

TOP SCORER

Udine: Battle 18, Valentine 17, Bendzius 15

Scafati: Nevels e Offurum 12, Onyema 11

MAXIMA ROMA-NAPOLI BASKETBALL 75-94

Colpo esterno del Basket Napoli che espugna il PalaEur di Roma prevalendo sulla Maxima col punteggio di 73-93. I partenopei partono bene (2-13), con la seconda nuova squadra della Capitale che ci mette un po’ a carburare e si trova a mordere le caviglie agli ospiti dopo 10’ (18-21). Nella seconda frazione Napoli torna ad imporre il proprio ritmo e mette tra sé e gli avversari anche sedici punti (22-38), con i capitolini che non mollano la presa e rimangono sotto di un solo possesso di svantaggio prima di rientrare negli spogliatoi a metà partita (42-45). Alla ripresa delle ostilità la squadra guidata in panchina da Jasmin Repesa innesta nuovamente le marce alte portandosi anche al +22 (48-70), con Roma che sembra accusare il colpo inseguendo a -17 all’ultima pausa breve (54-71). Nel quarto conclusivo la Maxima cerca di colmare anche parzialmente il gap (64-75), ma Napoli non trema e riesce a mantenere i nervi saldi oltre a prendere nuovamente il largo fino al 75-94 che le consente di fare la voce grossa nella Capitale infliggendo il ko alla Maxima con entrambe le squadre attese anche dall’impegno continentale in EuroCup tra pochi giorni.

TOP SCORER

Roma: Bilan 18, M. Alibegovic 15, Holiday 10

Napoli: Dowtin 19, Jakimovski 16, Brown 14

OPENJOBMETIS VARESE-VIRTUS COSTA BOLOGNA 69-90

La Virtus Bologna si aggiudica il posticipo serale della domenica contro l’Openjometis Varese – in una classica del nostro basket – vincendo per 69-90. Partita equilibrate fin dalle prime battute, con le due sfidanti che lottano punto a punto (17-22) ma è la Virtus a trovarsi avanti al primo stop (21-26). Nella seconda frazione le V-nere tentano di aumentare i giri del proprio motore e vanno in doppia cifra di vantaggio (35-46), con l’Openjobmetis che spinta dal pubblico di casa rimane in scia alla pausa di metà match (39-47). Ripresa che si apre con un break di 6-0 della Virtus per tentare un primo strappo (39-53), con Varese che dopo il passaggio a vuoto torna a macinare gioco e punti accorciando addirittura a -2 (56-58). I bolognesi rimangono però concentrati e ribattono prontamente, conservando dieci lunghezze di margine dopo 30’ (58-68). Nella frazione conclusiva la compagine bolognese scappa ancora e in maniera definitiva, con Varese che non riesce più a ribattere ai colpi dei bianconeri rimanendo addirittura sotto i dieci punti segnati nel quarto: finisce 69-90, la Virtus Bologna espugna Masgnago e riscatta il ko in semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Olimpia Milano – che incrocerà martedì sera in Eurolega – oltre alla sconfitta continentale di venerdì sera contro il Fenerbahce Istanbul.

TOP SCORER

Varese: Alviti 14, Hale 11, Renfro 8

Virtus Bologna: Alston Jr. e Baldasso 17, K. Edwards 12