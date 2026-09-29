Basket, Venezia domina Francoforte all’esordio in EuroCup

Buonissima la prima in EuroCup per la Reyer Venezia, che supera per 104-72 i tedeschi dello Skyliners Francoforte. Ottima davvero la prestazione di Venezia, che ha sempre avuto il controllo della sfida, mandando a referto tutta i giocatori, dove spiccano i 14 punti di Watson, Wiltjer e Candi.

Ottimo avvio di match per Venezia con Tessitori e Wiltjer (7-2). Francoforte, però, piazza un parziale di 11-2 con protagonisti soprattutto Bedime e Rice. Sotto 11-15, è il momento di Venezia di costruire il break e con un 9-0 si porta sul +5. Il finale di quarto è di marca Reyer con Bowman e Green che firmano la doppia cifra di vantaggio (28-17).

Venezia ha il pieno controllo della partita e Watson va a segnare il canestro del +14 (36-22). I tedeschi provano a reagire, ma ci pensa ancora Wiltjer a riportare nettamente avanti Venezia (45-29). All’intervallo il tabellone vede i padroni di casa avanti di quattordici punti (48-34).

Al rientro dalla pausa lunga Francoforte prova ad alzare i giri in attacco, ma è sempre Wiltjer a ributtare indietro i tedeschi (53-38). Nella Reyer si accende Watson e i padroni di casa scappano via sul +18 (65-47). Francoforte prova a restare in partita, ma l’ultimo squillo del quarto è di Bowman per il +19 con cui si entra negli ultimi dieci minuti (79-60).

La tripla di Green in apertura apre il parziale che chiude definitivamente la partita visto che la Reyer arriva sul +26 (89-63). Venezia dilaga e arriva a sfondare anche il muro dei 100 punti. Finisce 104-72 per una Venezia che comincia la stagione europea davvero nel miglior modo possibile.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – SKYLINERS FRANCOFORTE 104-72 (28-17, 20-17, 31-26, 25-12)

VENEZIA: Tessitori 12, Maretto 4, De Nicolao 4, Candi 14, Bowman 7, Boakye 8, Olinde 5, Parks 2, Watson 14, Green 12, Wiltjer 14, Grant 8

FRANCOFORTE: Swope 11, Alleyne 3, Thompson 11, Christmas 6, Mintz 10, Caisin, Pape, Klepeisz, Knauf, Bedime, Arcidiacono