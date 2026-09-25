Basket, si alza il sipario sulla nuova stagione. Milano e Venezia in casa, attesa per le due Roma, piatto forte Varese-Virtus

Domani si alzerà il sipario sulla Serie A 2026-2027. Il campionato italiano di basket è pronto a cominciare e la prima palla a due vede protagonista una delle squadre più attese di questo inizio di stagione, la neonata BC Roma, che farà il suo esordio ufficiale sul campo della Nutribullet Treviso. Roma è probabilmente ancora un cantiere aperto e dovrà essere bravo Alessandro Magro a trovare subito le alchimie giuste con Nico Mannion in cabina di regia, ma anche Treviso ha cambiato un po’, affidandosi comunque ancora a Marcelo Nicola, che lo scorso anno ha traghettato la squadra alla salvezza

Sempre domani ci saranno altri due anticipi. Dopo aver accarezzato la possibilità di conquistare la Supercoppa, la Reyer Venezia si tuffa nella nuova Serie A con ambizioni decisamente importanti e con la volontà di arrivare ancora fino all’ultimo atto dei playoff. Venezia farà il suo esordio in casa contro l’Acqua S.Bernardo Cantù, che sembra destinata ad un campionato di sofferenza e di lotta per rimanere nella massima serie.

Ci sarà anche l’interessante sfida tra UNAHOTELS Reggio Emilia e Dolomiti Energia Trento, due formazioni che partono entrambe sempre con il solito obiettivo di stupire e lottare per un piazzamento playoff, che non è mai facile da raggiungere, soprattutto quest’anno in un campionato che sembra essere decisamente competitivo.

La domenica di basket sarà aperta dall’Olimpia Milano, fresca vincitrice della Supercoppa e che tornerà in campo nemmeno 48 ore ore dopo l’impegno in Eurolega a Belgrado. La squadra di Peppe Poeta attende al Forum una Pallacanestro Trieste come sempre ambiziosa e che vuole replicare la bella passata stagione.

Impegno in trasferta per le due neopromosse, Tezenis Verona e Longobardi Scafati Basket, che tornano ad assaggiare il basket della Serie A e saranno impegnate rispettivamente sul campo della Bertram Derthona Tortona e della APU Old Wild West Udine.

Le tante novità stagionali portano a numerose prime volte in questa giornata, come quella della Maxima Roma, che comincia ufficialmente la sua storia in casa contro una Napoli Basketball decisamente ambiziosa. Entrambe le formazioni partono con prospettive molto interessanti e con il desiderio di costruire qualcosa in piazze importanti e che da molto tempo non riesco a vivere al vertice della pallacanestro italiana.

Forse il piatto forte di questa prima giornata arriva proprio alla fine. L‘ultimo match in programma vede di fronte la Openjobmetis Varese e la Virtus Costa Bologna. La società lombarda sembra davvero dato una sterzata importante alle sue ambizioni, puntando su Amedeo Della Valle e su un progetto importante anche fuori dai confini italiani. Dall’altra parte una Virtus che ha mostrato di essere ancor di dove sistemare molte cose e che potrebbe anche accusare un po’ le fatiche della prima in Eurolega.

IL CALENDARIO DELLE PARTITA DELLA 1^ GIORNATA

SABATO 26

ore 19.30 Nutribullet Treviso – BC Roma

ore 20.00 Umana Reyer Venezia – Acqua S.Bernardo Cantù

ore 20.30 UNAHOTELS Reggio Emilia – Dolomiti Energia Trentino

DOMENICA 27

ore 16.00 Armani Olimpia Milano – Pallacanestro Trieste

ore 17.00 Bertram Derthona Tortona – Tezenis Verona

ore 18.00 APU Old Wild West Udine – Longobardi Scafati Basket

ore 18.15 Maxima Roma – Napoli Basketball

ore 19.00 Openjobmetis Varese – Virtus Costa Bologna