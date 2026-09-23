Basket, Serie A 2026-2027: le rose di tutte le squadre e le nazionalità dei giocatori

Di seguito l’intero elenco delle squadre con i giocatori per quel che riguarda la Serie A 2026-2027. 16 le compagini al via: 12 sono quelle di una stagione fa, Scafati e Verona sono neopromosse, Maxima Roma e BC Roma hanno rilevato il posto rispettivamente della Germani Brescia e della Vanoli Cremona.

Per ogni roster sono indicati i dati fisici e di nazionalità, indicando anche, ove possibile, quando questa è doppia. Per i giocatori italiani si è scelto di indicare in blu chiaro quelli con eleggibilità in chiave Nazionale e in blu scuro quelli che sono italiani di formazione, o comunque con il passaporto italiano.

ARMANI OLIMPIA MILANO

0 Jason Burnell (ala, 201 cm, 100 kg, USA, 1997) – da Brescia

2 RJ Cole (play, 185 cm, 84 kg, USA, 1999) – da Venezia

5 Moses Wright (ala-centro, 207 cm, 106 kg, USA, 1998) – dallo Zalgiris Kaunas, Lituania

6 Ousmane Diop (centro, 204 cm, 100 kg, SEN-ITA, 2000) – confermato

7 Stefano Tonut (guardia, 194 cm, 100 kg, ITA, 1993) – confermato

10 Leandro Bolmaro (play-guardia, 198 cm, 91 kg, ARG-ITA, 2000) – confermato

13 Darius Thompson (play, 193 cm, 89 kg, ITA-USA, 1995) – da Valencia, Spagna

17 Giampaolo Ricci (ala, 202 cm, 102 kg, ITA, 1995) – confermato

21 Diego Flaccadori (play-guardia, 195 cm, 80 kg, ITA, 1996) – confermato

22 Devon Hall (guardia, 195 cm, 97 kg, USA, 1995) – dal Fenerbahce, Turchia

23 Marko Guduric (guardia-ala, 198 cm, 96 kg, SRB, 1995) – confermato

24 Garrison Mathews (guardia, 196 cm, 98 kg, USA, 1996) – dagli Indiana Pacers, NBA, USA

25 Alec Peters (ala, 206 cm, 107 kg, USA-BIH, 1996) – dall’Olympiacos, Grecia

31 Devin Booker (centro, 206 cm, 98 kg, USA, 1991) – confermato

45 Nicola Akele (ala, 203 cm, 98 kg, ITA, 1995) – dalla Virtus Bologna

Allenatore: Peppe Poeta (confermato)

Fino a poche ore fa non risultava chiara la situazione di Lorenzo Brown, de facto sotto contratto ancora per una stagione, ma all’atto pratico fuori dal progetto tecnico. Le ultime notizie lo danno in uscita direzione Hapoel Gerusalemme.

UMANA REYER VENEZIA

1 Octavio Maretto (guardia, 186 cm, 84 kg, ITA-ARG, 2004) – da Pesaro, A2

5 Giovanni De Nicolao (play, 186 cm, 87 kg, ITA, 1996) – confermato

7 Leonardo Candi (play-guardia, 188 cm, 86 kg, ITA, 1997) – confermato

8 Ky Bowman (play-guardia, 188 cm, 86 kg, USA, 1997) – confermato

10 Sir’Jabari Rice (guardia, 198 cm, 88 kg, USA, 1998) – da Andorra, Spagna*

13 Enoch Boakye (centro, 213 cm, 115 kg, CAN, 2003) – dallo Spirou Charleroi, Belgio

14 Giga Janelidze (ala, 201 cm, 96 kg, GEO-ITA, 1995) – confermato

19 Louis Olinde (ala, 203 cm, 94 kg, GER, 1998) – dal Manresa, Spagna

22 Jordan Parks (ala, 198 cm, 92 kg, USA, 1994) – confermato

30 Glynn Watson Jr. (play, 185 cm, 85 kg, USA, 1997) – dall’ASVEL Villeurbanne, Francia

32 Erick Green (guardia, 191 cm, 83 kg, USA, 1991) – da Cantù

33 Kyle Wiltjer (ala, 204 cm, 106 kg, CAN-USA, 1992) – confermato

44 Sasha Grant (ala, 198 cm, 101 kg, ITA, 2002) – da Cremona

00 Amedeo Tessitori (centro, 207 cm, 107 kg, ITA, 1994) – confermato

Allenatore: Neven Spahija (confermato)

*Andorra è un Paese indipendente: la definizione di Spagna si riferisce al fatto che il club gioca nella Liga ACB iberica.

VIRTUS COSTA BOLOGNA

0 Rasheed Bello (play, 183 cm, 84 kg, USA, 2003) – dagli Antwerp Giants, Belgio

1 Trent Frazier (guardia, 188 cm, 79 kg, USA, 1998) – dallo Zenit San Pietroburgo, Russia

2 Marcus Carr (play, 188 cm, 84 kg, CAN, 1999) – dal Würzburg, Germania

3 Kevin Kokila (centro, 204 cm, 110 kg, FRA-ANG, 2001) – da Dubai, Emirati Arabi Uniti

7 Davide Casarin (guardia, 196 cm, 85 kg, ITA, 2003) – da Cremona

8 Wendell Moore Jr. (guardia, 196 cm, 98 kg, USA, 2001) – dai Motor City Cruise, G League, USA

9 Kessler Edwards (ala, 203 cm, 93 kg, USA, 2000) – dall’Hapoel Tel Aviv, Israele

11 Tommaso Baldasso (play-guardia, 192 cm, 88 kg, ITA, 1998) – da Tortona

13 Matteo Baiocchi (guardia, 196 cm, 86 kg, ITA, 2007) – dal settore giovanile

21 Derrick Alston Jr. (ala, 206 cm, 90 kg, USA, 1997) – confermato

23 Daniel Hackett (play-guardia, 197 cm, 94 kg, ITA-USA, 1987) – confermato

24 Francesco Ferrari (ala, 206 cm, 90 kg, ITA, 2005) – confermato

31 Aliou Diarra (centro, 207 cm, 87 kg, MLI, 2001) – confermato

34 Bobi Klintman (ala, 206 cm, 102 kg, SWE, 2003) – dai Motor City Cruise, G League, USA

35 Mouhamet Diouf (centro, 208 cm, 105 kg, ITA-SEN, 2001) – confermato

Allenatore: Alex Mumbrú (nuovo)

BERTRAM DERTHONA TORTONA

3 Prentiss Hubb (play-guardia, 190 cm, 80 kg, USA, 1999) – confermato

4 Justin Gorham (ala, 201 cm, 102 kg, USA, 1998) – confermato

6 Andrea Pecchia (ala, 197 cm, 90 kg, ITA, 1997) – confermato

9 Edoardo Di Meo (play, 190 cm, 89 kg, ITA, 2008) – dal settore giovanile

11 Siim-Sander Vene (ala, 203 cm, 95 kg, EST, 1990) – dal Siauliai, Lituania

12 Giordano Bortolani (guardia, 194 cm, 85 kg, ITA, 2000) – da Cantù

17 Dominik Olejniczak (centro, 213 cm, 118 kg, POL, 1996) – confermato

21 Dante Maddox Jr. (guardia, 188 cm, 91 kg, USA, 2002) – da Milano

24 Giulio Gazzotti (centro, 202 cm, 104 kg, ITA, 1991) – da Forlì, A2

35 Karim Jallow (ala, 198 cm, 90 kg, GER, 1997) – dalla Virtus Bologna

42 Aljami Durham (play, 193 cm, 97 kg, USA, 1998) – da Cremona

00 Paul Eboua (ala-centro, 203 cm, 97 kg, CMR-ITA, 2000) – da Milano

Allenatore: Mario Fioretti (confermato)

Le notizie di mercato indicavano come arrivo anche Amar Alibegovic, che però non è mai stato ufficializzato ed ha appena finito di scontare, su suolo italiano, una squalifica per una vicenda di contratti legata al periodo Trapani Shark.

UNA HOTELS REGGIO EMILIA

0 Jaylen Barford (guardia, 191 cm, 92 kg, USA, 1996) – confermato

2 Rob Edwards (guardia, 196 cm, 94 kg, USA, 1997) – dall’Ironi Kiryat Ata, Israele

4 JT Thor (ala, 208 cm, 92 kg, SSD-USA, 2002) – confermato

6 Riccardo Rossato (play-guardia, 190 cm, 85 kg, ITA, 1996) – confermato

7 Tomas Woldetensae (ala, 196 cm, 91 kg, ITA, 1998) – confermato

9 Riccardo Visconti (guardia, 197 cm, 88 kg, ITA, 1998) – da Sassari

11 Luca Manfredotti (ala, 198 cm, 88 kg, ITA, 2008) – confermato

16 Lorenzo Uglietti (play-guardia, 192 cm, 84 kg, ITA, 1994) – confermato

20 Luca Severini (ala, 204 cm, 95 kg, ITA, 1996) – confermato

25 Elhadji Fainke (centro, 203 cm, 94 kg, MLI-ITA, 2005) – da Pesaro, A2

26 Jaime Echenique (centro, 211 cm, 117 kg, VEN-COL, 1997) – confermato

34 Derek Ogbeide (centro, 206 cm, 113 kg, NGR-CAN, 1997) – dai Grand Rapids Gold, G League, USA

44 Speedy Smith (play, 191 cm, 84 kg, USA, 1993) – dal Rytas Vilnius, Lituania

Allenatore: Dimitris Priftis (confermato)

PALLACANESTRO TRIESTE

4 Colbey Ross (play, 185 cm, 84 kg, USA, 1998) – confermato

7 Abramo Canka (guardia-ala, 200 cm, 90 kg, ITA, 2002) – dalla Virtus Bologna

8 Lodovico Deangeli (ala, 205 cm, 90 kg, ITA, 2000) – confermato

9 Langston Galloway (guardia, 185 cm, 91 kg, USA, 1991) – dall’Esenler Erokspor, Turchia

10 Michele Ruzzier (play, 183 cm, 80 kg, ITA, 1993) – confermato

13 Francesco Candussi (ala-centro, 211 cm, 109 kg, ITA, 1994) – confermato

25 Lajae Jones (ala, 201 cm, 100 kg, USA, 2004) – da Florida State, NCAA, USA

30 Sean McDermott (ala, 198 cm, 94 kg, USA, 1996) – dai Valley Suns, G League, USA

Davide Paiano (ala, 199 cm, 94 kg, ITA, 2005) – da Ravenna, B Nazionale

Allenatore: Francesco Taccetti (confermato)

Va rimarcato il fatto che, anche a causa del tumultuoso addio al vertice della società di Paul Matiasic con l’ingresso di Connor Barwin e del fondo Newport Holdings LLC, nonché della lunga querelle con Markel Brown, il roster non è ancora completo e più precisamente difetta ancora di un centro in quanto tale.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

0 Darius Brown II (play, 188 cm, 88 kg, USA, 1999) – dai Cleveland Charge, G League, USA

4 Charles Brown Jr. (ala, 198 cm, 86 kg, USA, 1997) – dai Memphis Hustle, G League, USA

5 Alessandro Bertini (ala, 194 cm, 83 kg, ITA, 2002) – da Pesaro, A2

7 Cheickh Niang (guardia, 196 cm, 94 kg, ITA, 2008) – confermato

8 Quincy Olivari (guardia, 190 cm, 91 kg, USA, 2001) – dai Motor City Cruise, G League, USA

10 Toto Forray (play-guardia, 187 cm, 90 kg, ITA-ARG, 1986) – confermato

11 Federico Cattapan (guardia, 196 cm, 86 kg, ITA, 2008) – confermato

21 Selom Mawugbe (centro, 207 cm, 105 kg, USA, 1998) – confermato

24 Isaiah Bigelow (ala, 201 cm, 95 kg, USA, 1998) – dall’Alba Fehérvár, Ungheria

26 Jordan Bayehe (centro, 204 cm, 100 kg, CMR-ITA, 1999) – confermato

68 Patrick Hassan (play-guardia, 185 cm, 82 kg, ITA, 2007) – confermato

Allenatore: Alessandro Rossi (nuovo)

Recente è l’operazione al tendine rotuleo (scarcificazione, per risolvere conseguenze legate a una tendinopatia infiammatoria degenerativa) di Patrick Hassan, che per tale ragione si è dovuto operare con uno stop previsto di circa quattro mesi.

OPENJOBMETIS VARESE

2 Davide Alviti (ala, 200 cm, 92 kg, ITA, 1996) – confermato

3 David Duke Jr. (guardia, 195 cm, 93 kg, USA, 1999) – dal Manresa, Spagna

5 Mauro Villa (guardia-ala, 194 cm, 96 kg, ARG-ITA, 2004) – confermato

7 William McDowell-White (play, 196 cm, 89 kg, AUS, 1998) – dal JL Bourg, Francia

8 Amedeo Della Valle (guardia, 194 cm, 90 kg, ITA, 1993) – da Brescia

11 Stefan Nikolic (ala, 203 cm, 100 kg, SRB-ITA, 1997) – da Venezia

12 Hunter Hale (guardia, 191 cm, 84 kg, USA, 1997) – dal Bahçeşehir, Turchia

13 Matteo Librizzi (play, 180 cm, 70 kg, ITA, 2002) – confermato

15 Nate Renfro (centro, 203 cm, 97 kg, USA, 1996) – confermato

17 Ismaël Kamagate (centro, 211 cm, 100 kg, FRA, 2001) – dal Besiktas, Turchia

22 Isaiah Roby (ala, 203 cm, 94 kg, USA, 1998) – dal Ratiopharm Ulm, Germania

34 Maximilian Ladurner (centro, 207 cm, 97 kg, ITA, 2001) – confermato

35 Iris Ikangi (ala, 200 cm, 88 kg, ITA, 1994) – da Udine

Allenatore: Ioannis Kastritis (confermato)

NAPOLI BASKETBALL

0 Marco Spissu (play, 185 cm, 80 kg, ITA, 1995) – da Saragozza, Spagna

1 Zac Seljaas (ala, 201 cm, 100 kg, USA, 1997) – dall’ASVEL Villeurbanne, Francia

3 Jeff Dowtin Jr. (play, 191 cm, 80 kg, USA, 1997) – dal Maccabi Tel Aviv, Israele

10 Leonardo Faggian (guardia-ala, 195 cm, 92 kg, ITA, 2004) – confermato

11 John Petrucelli (guardia-ala, 193 cm, 86 kg, ITA-USA, 1992) – dal Galatasaray, Turchia

12 Assane Sankaré (ala, 204 cm, 100 kg, ITA-SEN, 2007) – da Rimini

14 Jack White (ala, 200 cm, 101 kg, AUS, 1997) – dal Mersin, Turchia

22 Markel Brown (guardia, 191 cm, 86 kg, USA, 1992) – da Trieste

23 Andrej Jakimovski (ala, 201 cm, 99 kg, MKD-ITA, 2001) – da Trento

25 Kaleb Tarczewski (centro, 212 cm, 111 kg, USA, 1993) – dagli Yokohama B-Corsairs, Giappone

30 Guglielmo Caruso (centro, 208 cm, 105 kg, ITA, 1999) – confermato

35 Leonardo Totè (centro, 212 cm, 107 kg, ITA, 1997) – confermato

37 Jahmi’us Ramsey (guardia, 191 cm, 87 kg, USA, 2001) – da Trieste

Allenatore: Jasmin Repeša (confermato)

NUTRIBULLET TREVISO BASKET

0 Alessandro Cappelletti (play, 186 cm, 82 kg, ITA, 1995) – confermato

2 Chico Carter (guardia, 191 cm, 87 kg, USA, 2000) – dallo Czarni Słupsk, Polonia

3 Brekkott Chapman (ala, 206 cm, 97 kg, USA, 1996) – da Tortona

4 DeWayne Russell (play, 180 cm, 82 kg, USA, 1994) – dal Río Breogán, Spagna

7 Ed Croswell (centro, 203 cm, 109 kg, USA, 1999) – confermato

8 Alessandro Manfredotti (guardia, 192 cm, 92 kg, ITA, 2008) – da Reggio Emilia

10 Alessandro Vettori (guardia, 188 cm, 90 kg, ITA, 2008) – confermato

11 Federico Miaschi (play, 200 cm, 90 kg, ITA, 2000) – confermato

13 Ike Anigbogu (centro, 207 cm, 120 kg, USA-NGR, 1998) – da Cremona

19 Gregorio Allinei (guardia-ala, 194 cm, 86 kg, ITA, 2004) – dalla JuVi Cremona, A2

26 Matteo Chillo (ala-centro, 203 cm, 104 kg, ITA, 1993) – confermato

55 JP Macura (guardia-ala, 196 cm, 93 kg, USA, 1995) – confermato

97 Valentin Chery (centro, 201 cm, 95 kg, FRA, 1997) – dal Gravelines-Dunkerque, Francia

Allenatore: Marcelo Nicola (confermato)

Ed Croswell si è rotto il legamento trasverso con sublussazione del tendine del capo lungo del bicipite e per questo starà fermo tra i quattro e i cinque mesi: per questo è stato richiamato rapidamente Ike Anigbobu.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

0 Semaj Christon (play, 191 cm, 86 kg, USA, 1992) – da Udine

1 Savion Flagg (ala, 201 cm, 102 kg, USA, 1999) – da Napoli

3 Hassani Gravett (guardia, 188 cm, 85 kg, USA, 1996) – dal Sabah, Azerbaigian

8 Leonardo Okeke (centro, 213 cm, 108 kg, ITA, 2003) – confermato

9 Riccardo Moraschini (guardia-ala, 194 cm, 99 kg, ITA, 1991) – confermato

10 Matteo Parravicini (play, 187 cm, 83 kg, ITA, 2001) – da Mestre

11 Simone Ventura (guardia-ala, 200 cm, 89 kg, ITA, 2009) – dal settore giovanile PGC Cantù

15 Isaiah Miles (ala, 203 cm, 100 kg, USA, 1994) – dal Merkezefendi, Turchia

22 Chad Brown (centro, 206 cm, 111 kg, USA, 1996) – dal Maccabi Ramat Gan, Israele

24 Andrejs Gražulis (ala-centro, 202 cm, 101 kg, LAT, 1993) – dal Türk Telekom Ankara, Turchia

25 Davide Moretti (play-guardia, 191 cm, 81 kg, ITA, 1998) – da Trieste

27 Liam Udom (guardia-ala, 199 cm, 85 kg, ITA, 2000) – da Rieti

Allenatore: Frank Vitucci (nuovo)

APU OLD WILD WEST UDINE

3 Joseph Mobio (ala, 199 cm, 94 kg, CIV-ITA, 1998) – da Brescia

6 Skylar Spencer (centro, 205 cm, 107 kg, USA, 1994) – confermato

11 Žan Mark Šiško (play, 191 cm, 84 kg, SLO, 1997) – dalla Cibona Zagabria, Croazia

15 Alessandro Pavan (ala-centro, 201 cm, 106 kg, ITA, 2008) – dal settore giovanile

21 Lorenzo Bucarelli (guardia, 198 cm, 93 kg, ITA, 1998) – da Pesaro, A2

22 Eimantas Bendžius (ala, 207 cm, 102 kg, LTU, 1990) – confermato

24 RaeQuan Battle (guardia-ala, 196 cm, 85 kg, USA, 2001) – da Cremona

26 Nick McGlynn (centro, 205 cm, 106 kg, USA, 1996) – da Sassari

30 Mattia Grassi (ala, 200 cm, 89 kg, ITA, 2007) – dall’Olimpia Milano

31 Andrea Calzavara (play, 195 cm, 86 kg, ITA, 2001) – confermato

34 Matteo Cavallero (ala, 203 cm, 95 kg, ITA, 2003) – dall’Urania Milano, A2

45 Denzel Valentine (guardia-ala, 198 cm, 97 kg, USA, 1993) – da Venezia

Allenatore: Adriano Vertemati (confermato)

LONGOBARDI SCAFATI BASKET

1 Angelo Warner (play, 188 cm, 88 kg, USA, 1992) – dal Boulazac, Francia

4. Alessandro Lever (ala, 208 cm, 104 kg, ITA, 1998) – da Venezia

7 Antonio Iannuzzi (centro, 207 cm, 108 kg, ITA, 1991) – confermato

11 Marco Ceron (guardia-ala, 195 cm, 100 kg, ITA, 1992) – da Sassari

13 Mezie Offurum (ala-centro, 203 cm, 104 kg, NGR-USA, 2000) – dal Fribourg Olympic, Svizzera

21 Ze’Rik Onyema (centro, 206 cm, 107 kg, USA-NGR, 2001) – dal Salon Vilpas, Finlandia

24 Ithiel Horton (guardia, 196 cm, 91 kg, USA, 2000) – dall’House of Talents Kortrijk, Belgio

33 Bruno Mascolo (play, 190 cm, 83 kg, ITA, 1996) – confermato

88 Brandon Johnson (ala, 203 cm, 98 kg, USA, 2002) – dall’Hapoel Gilboa Galil, Israele

s.n. Garrett Nevels (play-guardia, 188 cm, 86 kg, USA, 1992) – dall’Uralmash, Russia

s.n. Rodney McGruder (guardia, 196 cm, 93 kg, USA, 1991) – da free agent

s.n. Charlie Moore (play, 180 cm, 82 kg, USA, 1998) – dall’Al Kuwait, Kuwait

Allenatore: Piero Bucchi (nuovo)

TEZENIS VERONA

0 Matteo Oliveri (guardia, 191 cm, 90 kg, ITA, 2007) – da Borgomanero

3 Federico Poser (centro, 203 cm, 104 kg, ITA, 1999) – confermato

5 C.J. Massinburg (guardia, 192 cm, 92 kg, USA, 1997) – da Brescia

10 Mike Tobey (centro, 213 cm, 115 kg, USA-SLO, 1994) – dal Gran Canaria, Spagna

11 Andrea Loro (ala, 202 cm, 95 kg, ITA, 2003) – da Milano

12 Andrew Andrews (play-guardia, 188 cm, 91 kg, USA, 1993) – dagli Zhejiang Golden Bulls, Cina

14 Lorenzo Ambrosin (guardia-ala, 195 cm, 90 kg, ITA, 1997) – confermato

15 Maodo Mane (centro, 211 cm, 97 kg, SEN-ITA, 2007) – da Fidenza, B Nazionale

18 Federico Zampini (play, 191 cm, 90 kg, ITA, 1999) – confermato

21 Izaiah Brockington (guardia-ala, 195 cm, 90 kg, USA, 1999) – dai New Zealand Breakers, Nuova Zelanda

22 R.J. Meléndez (ala, 210 cm, 95 kg, PUR-USA, 2002) – dai Capitanes de Arecibo, Porto Rico

00 Jermaine Samuels Jr. (ala, 198 cm, 104 kg, USA, 1998) – dal San Pablo Burgos, Spagna

Allenatore: Alessandro Ramagli (confermato)

MAXIMA ROMA

2 Miro Bilan (centro, 213 cm, 122 kg, CRO, 1989) – da Brescia

3 Aaron Holiday (play-guardia, 183 cm, 84 kg, USA, 1996) – dagli Houston Rockets, NBA, USA

4 Hunter Tyson (ala, 203 cm, 98 kg, USA, 2000) – dai Gigantes de Carolina, Porto Rico

5 Mirza Alibegovic (guardia-ala, 195 cm, 95 kg, ITA, 1992) – da Udine

11 Brynton Lemar (guardia, 193 cm, 88 kg, USA, 1995) – dal Besiktas, Turchia

16 Giovanni Veronesi (guardia-ala, 196 cm, 110 kg, ITA, 1998) – da Cremona

17 Xavier Moon (play, 183 cm, 75 kg, USA, 1995) – dallo Zenit San Pietroburgo, Russia

23 Federico Bonacini (play-guardia, 190 cm, 83 kg, ITA, 1999) – da Mestre, A2

24 Carl Wheatle (ala, 200 cm, 88 kg, GBR-ITA, 1998) – da Venezia

29 Gora Camara (centro, 214 cm, 114 kg, SEN-ITA, 2001) – da Rimini, A2

32 Matt Ryan (ala, 201 cm, 98 kg, USA, 1997) – da Dubai, Emirati Arabi Uniti

00 John Brown III (ala-centro, 203 cm, 100 kg, USA, 1992) – da Brescia

Allenatore: Matteo Cotelli (nuovo)

La squadra ha rilevato il titolo sportivo della Leonessa Brescia, che riparte dalla Serie B Nazionale. Bilan, Brown e Cotelli sono contratti ereditati da Brescia, Wheatle e Veronesi sono stati acquistati quando ancora il trasferimento a Roma era lungi dall’essere ufficializzato.

BC ROMA SPQR

1 Nico Mannion (play, 190 cm, 86 kg, ITA, 2001) – da Milano

3 Paul Watson (ala, 198 cm, 95 kg, USA, 1994) – dallo Zakho, Iraq

5 Corey Davis (play-guardia, 185 cm, 86 kg, USA, 1997) – dai Niners Chemnitz, Germania

7 Giovanni Emejuru (centro, 208 cm, 121 kg, ITA-NGR, 2002) – da East Carolina, NCAA, USA

9 Trentyn Flowers (ala, 206 cm, 84 kg, USA, 2005) – dai Windy City Bulls, G League, USA

10 Erik Stevenson (guardia, 193 cm, 93 kg, USA, 1999) – dal Manisa, Turchia

11 Gerald Ayayi (guardia, 190 cm, 88 kg, FRA, 2001) – dallo Cholet, Francia

12 Artūrs Strautiņš (ala, 198 cm, 100 kg, LAT-ITA, 1998) – da Tortona

13 Giannis Odzebe (guardia-ala, 196 cm, 86 kg, COD-ITA, 2008) – da Ulm, Germania

19 Marko Simonović (centro, 213 cm, 100 kg, MNE-ITA, 1999) – dal Türk Telekom Ankara, Turchia

24 Andrea Mezzanotte (ala, 207 cm, 98 kg, ITA, 1998) – da Sassari

33 Mike Iuzzolino Jr. (guardia, 185 cm, 81 kg, USA, 2002) – dal Saint Vincent College, NCAA III, USA

Allenatore: Alessandro Magro (nuovo)

La squadra ha rilevato il titolo sportivo della Vanoli Cremona.