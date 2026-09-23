Basket
Basket, Serie A 2026-2027: le rose di tutte le squadre e le nazionalità dei giocatori
Di seguito l’intero elenco delle squadre con i giocatori per quel che riguarda la Serie A 2026-2027. 16 le compagini al via: 12 sono quelle di una stagione fa, Scafati e Verona sono neopromosse, Maxima Roma e BC Roma hanno rilevato il posto rispettivamente della Germani Brescia e della Vanoli Cremona.
Per ogni roster sono indicati i dati fisici e di nazionalità, indicando anche, ove possibile, quando questa è doppia. Per i giocatori italiani si è scelto di indicare in blu chiaro quelli con eleggibilità in chiave Nazionale e in blu scuro quelli che sono italiani di formazione, o comunque con il passaporto italiano.
ARMANI OLIMPIA MILANO
0 Jason Burnell (ala, 201 cm, 100 kg, USA, 1997) – da Brescia
2 RJ Cole (play, 185 cm, 84 kg, USA, 1999) – da Venezia
5 Moses Wright (ala-centro, 207 cm, 106 kg, USA, 1998) – dallo Zalgiris Kaunas, Lituania
6 Ousmane Diop (centro, 204 cm, 100 kg, SEN-ITA, 2000) – confermato
7 Stefano Tonut (guardia, 194 cm, 100 kg, ITA, 1993) – confermato
10 Leandro Bolmaro (play-guardia, 198 cm, 91 kg, ARG-ITA, 2000) – confermato
13 Darius Thompson (play, 193 cm, 89 kg, ITA-USA, 1995) – da Valencia, Spagna
17 Giampaolo Ricci (ala, 202 cm, 102 kg, ITA, 1995) – confermato
21 Diego Flaccadori (play-guardia, 195 cm, 80 kg, ITA, 1996) – confermato
22 Devon Hall (guardia, 195 cm, 97 kg, USA, 1995) – dal Fenerbahce, Turchia
23 Marko Guduric (guardia-ala, 198 cm, 96 kg, SRB, 1995) – confermato
24 Garrison Mathews (guardia, 196 cm, 98 kg, USA, 1996) – dagli Indiana Pacers, NBA, USA
25 Alec Peters (ala, 206 cm, 107 kg, USA-BIH, 1996) – dall’Olympiacos, Grecia
31 Devin Booker (centro, 206 cm, 98 kg, USA, 1991) – confermato
45 Nicola Akele (ala, 203 cm, 98 kg, ITA, 1995) – dalla Virtus Bologna
Allenatore: Peppe Poeta (confermato)
Fino a poche ore fa non risultava chiara la situazione di Lorenzo Brown, de facto sotto contratto ancora per una stagione, ma all’atto pratico fuori dal progetto tecnico. Le ultime notizie lo danno in uscita direzione Hapoel Gerusalemme.
UMANA REYER VENEZIA
1 Octavio Maretto (guardia, 186 cm, 84 kg, ITA-ARG, 2004) – da Pesaro, A2
5 Giovanni De Nicolao (play, 186 cm, 87 kg, ITA, 1996) – confermato
7 Leonardo Candi (play-guardia, 188 cm, 86 kg, ITA, 1997) – confermato
8 Ky Bowman (play-guardia, 188 cm, 86 kg, USA, 1997) – confermato
10 Sir’Jabari Rice (guardia, 198 cm, 88 kg, USA, 1998) – da Andorra, Spagna*
13 Enoch Boakye (centro, 213 cm, 115 kg, CAN, 2003) – dallo Spirou Charleroi, Belgio
14 Giga Janelidze (ala, 201 cm, 96 kg, GEO-ITA, 1995) – confermato
19 Louis Olinde (ala, 203 cm, 94 kg, GER, 1998) – dal Manresa, Spagna
22 Jordan Parks (ala, 198 cm, 92 kg, USA, 1994) – confermato
30 Glynn Watson Jr. (play, 185 cm, 85 kg, USA, 1997) – dall’ASVEL Villeurbanne, Francia
32 Erick Green (guardia, 191 cm, 83 kg, USA, 1991) – da Cantù
33 Kyle Wiltjer (ala, 204 cm, 106 kg, CAN-USA, 1992) – confermato
44 Sasha Grant (ala, 198 cm, 101 kg, ITA, 2002) – da Cremona
00 Amedeo Tessitori (centro, 207 cm, 107 kg, ITA, 1994) – confermato
Allenatore: Neven Spahija (confermato)
*Andorra è un Paese indipendente: la definizione di Spagna si riferisce al fatto che il club gioca nella Liga ACB iberica.
VIRTUS COSTA BOLOGNA
0 Rasheed Bello (play, 183 cm, 84 kg, USA, 2003) – dagli Antwerp Giants, Belgio
1 Trent Frazier (guardia, 188 cm, 79 kg, USA, 1998) – dallo Zenit San Pietroburgo, Russia
2 Marcus Carr (play, 188 cm, 84 kg, CAN, 1999) – dal Würzburg, Germania
3 Kevin Kokila (centro, 204 cm, 110 kg, FRA-ANG, 2001) – da Dubai, Emirati Arabi Uniti
7 Davide Casarin (guardia, 196 cm, 85 kg, ITA, 2003) – da Cremona
8 Wendell Moore Jr. (guardia, 196 cm, 98 kg, USA, 2001) – dai Motor City Cruise, G League, USA
9 Kessler Edwards (ala, 203 cm, 93 kg, USA, 2000) – dall’Hapoel Tel Aviv, Israele
11 Tommaso Baldasso (play-guardia, 192 cm, 88 kg, ITA, 1998) – da Tortona
13 Matteo Baiocchi (guardia, 196 cm, 86 kg, ITA, 2007) – dal settore giovanile
21 Derrick Alston Jr. (ala, 206 cm, 90 kg, USA, 1997) – confermato
23 Daniel Hackett (play-guardia, 197 cm, 94 kg, ITA-USA, 1987) – confermato
24 Francesco Ferrari (ala, 206 cm, 90 kg, ITA, 2005) – confermato
31 Aliou Diarra (centro, 207 cm, 87 kg, MLI, 2001) – confermato
34 Bobi Klintman (ala, 206 cm, 102 kg, SWE, 2003) – dai Motor City Cruise, G League, USA
35 Mouhamet Diouf (centro, 208 cm, 105 kg, ITA-SEN, 2001) – confermato
Allenatore: Alex Mumbrú (nuovo)
BERTRAM DERTHONA TORTONA
3 Prentiss Hubb (play-guardia, 190 cm, 80 kg, USA, 1999) – confermato
4 Justin Gorham (ala, 201 cm, 102 kg, USA, 1998) – confermato
6 Andrea Pecchia (ala, 197 cm, 90 kg, ITA, 1997) – confermato
9 Edoardo Di Meo (play, 190 cm, 89 kg, ITA, 2008) – dal settore giovanile
11 Siim-Sander Vene (ala, 203 cm, 95 kg, EST, 1990) – dal Siauliai, Lituania
12 Giordano Bortolani (guardia, 194 cm, 85 kg, ITA, 2000) – da Cantù
17 Dominik Olejniczak (centro, 213 cm, 118 kg, POL, 1996) – confermato
21 Dante Maddox Jr. (guardia, 188 cm, 91 kg, USA, 2002) – da Milano
24 Giulio Gazzotti (centro, 202 cm, 104 kg, ITA, 1991) – da Forlì, A2
35 Karim Jallow (ala, 198 cm, 90 kg, GER, 1997) – dalla Virtus Bologna
42 Aljami Durham (play, 193 cm, 97 kg, USA, 1998) – da Cremona
00 Paul Eboua (ala-centro, 203 cm, 97 kg, CMR-ITA, 2000) – da Milano
Allenatore: Mario Fioretti (confermato)
Le notizie di mercato indicavano come arrivo anche Amar Alibegovic, che però non è mai stato ufficializzato ed ha appena finito di scontare, su suolo italiano, una squalifica per una vicenda di contratti legata al periodo Trapani Shark.
UNA HOTELS REGGIO EMILIA
0 Jaylen Barford (guardia, 191 cm, 92 kg, USA, 1996) – confermato
2 Rob Edwards (guardia, 196 cm, 94 kg, USA, 1997) – dall’Ironi Kiryat Ata, Israele
4 JT Thor (ala, 208 cm, 92 kg, SSD-USA, 2002) – confermato
6 Riccardo Rossato (play-guardia, 190 cm, 85 kg, ITA, 1996) – confermato
7 Tomas Woldetensae (ala, 196 cm, 91 kg, ITA, 1998) – confermato
9 Riccardo Visconti (guardia, 197 cm, 88 kg, ITA, 1998) – da Sassari
11 Luca Manfredotti (ala, 198 cm, 88 kg, ITA, 2008) – confermato
16 Lorenzo Uglietti (play-guardia, 192 cm, 84 kg, ITA, 1994) – confermato
20 Luca Severini (ala, 204 cm, 95 kg, ITA, 1996) – confermato
25 Elhadji Fainke (centro, 203 cm, 94 kg, MLI-ITA, 2005) – da Pesaro, A2
26 Jaime Echenique (centro, 211 cm, 117 kg, VEN-COL, 1997) – confermato
34 Derek Ogbeide (centro, 206 cm, 113 kg, NGR-CAN, 1997) – dai Grand Rapids Gold, G League, USA
44 Speedy Smith (play, 191 cm, 84 kg, USA, 1993) – dal Rytas Vilnius, Lituania
Allenatore: Dimitris Priftis (confermato)
PALLACANESTRO TRIESTE
4 Colbey Ross (play, 185 cm, 84 kg, USA, 1998) – confermato
7 Abramo Canka (guardia-ala, 200 cm, 90 kg, ITA, 2002) – dalla Virtus Bologna
8 Lodovico Deangeli (ala, 205 cm, 90 kg, ITA, 2000) – confermato
9 Langston Galloway (guardia, 185 cm, 91 kg, USA, 1991) – dall’Esenler Erokspor, Turchia
10 Michele Ruzzier (play, 183 cm, 80 kg, ITA, 1993) – confermato
13 Francesco Candussi (ala-centro, 211 cm, 109 kg, ITA, 1994) – confermato
25 Lajae Jones (ala, 201 cm, 100 kg, USA, 2004) – da Florida State, NCAA, USA
30 Sean McDermott (ala, 198 cm, 94 kg, USA, 1996) – dai Valley Suns, G League, USA
Davide Paiano (ala, 199 cm, 94 kg, ITA, 2005) – da Ravenna, B Nazionale
Allenatore: Francesco Taccetti (confermato)
Va rimarcato il fatto che, anche a causa del tumultuoso addio al vertice della società di Paul Matiasic con l’ingresso di Connor Barwin e del fondo Newport Holdings LLC, nonché della lunga querelle con Markel Brown, il roster non è ancora completo e più precisamente difetta ancora di un centro in quanto tale.
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO
0 Darius Brown II (play, 188 cm, 88 kg, USA, 1999) – dai Cleveland Charge, G League, USA
4 Charles Brown Jr. (ala, 198 cm, 86 kg, USA, 1997) – dai Memphis Hustle, G League, USA
5 Alessandro Bertini (ala, 194 cm, 83 kg, ITA, 2002) – da Pesaro, A2
7 Cheickh Niang (guardia, 196 cm, 94 kg, ITA, 2008) – confermato
8 Quincy Olivari (guardia, 190 cm, 91 kg, USA, 2001) – dai Motor City Cruise, G League, USA
10 Toto Forray (play-guardia, 187 cm, 90 kg, ITA-ARG, 1986) – confermato
11 Federico Cattapan (guardia, 196 cm, 86 kg, ITA, 2008) – confermato
21 Selom Mawugbe (centro, 207 cm, 105 kg, USA, 1998) – confermato
24 Isaiah Bigelow (ala, 201 cm, 95 kg, USA, 1998) – dall’Alba Fehérvár, Ungheria
26 Jordan Bayehe (centro, 204 cm, 100 kg, CMR-ITA, 1999) – confermato
68 Patrick Hassan (play-guardia, 185 cm, 82 kg, ITA, 2007) – confermato
Allenatore: Alessandro Rossi (nuovo)
Recente è l’operazione al tendine rotuleo (scarcificazione, per risolvere conseguenze legate a una tendinopatia infiammatoria degenerativa) di Patrick Hassan, che per tale ragione si è dovuto operare con uno stop previsto di circa quattro mesi.
OPENJOBMETIS VARESE
2 Davide Alviti (ala, 200 cm, 92 kg, ITA, 1996) – confermato
3 David Duke Jr. (guardia, 195 cm, 93 kg, USA, 1999) – dal Manresa, Spagna
5 Mauro Villa (guardia-ala, 194 cm, 96 kg, ARG-ITA, 2004) – confermato
7 William McDowell-White (play, 196 cm, 89 kg, AUS, 1998) – dal JL Bourg, Francia
8 Amedeo Della Valle (guardia, 194 cm, 90 kg, ITA, 1993) – da Brescia
11 Stefan Nikolic (ala, 203 cm, 100 kg, SRB-ITA, 1997) – da Venezia
12 Hunter Hale (guardia, 191 cm, 84 kg, USA, 1997) – dal Bahçeşehir, Turchia
13 Matteo Librizzi (play, 180 cm, 70 kg, ITA, 2002) – confermato
15 Nate Renfro (centro, 203 cm, 97 kg, USA, 1996) – confermato
17 Ismaël Kamagate (centro, 211 cm, 100 kg, FRA, 2001) – dal Besiktas, Turchia
22 Isaiah Roby (ala, 203 cm, 94 kg, USA, 1998) – dal Ratiopharm Ulm, Germania
34 Maximilian Ladurner (centro, 207 cm, 97 kg, ITA, 2001) – confermato
35 Iris Ikangi (ala, 200 cm, 88 kg, ITA, 1994) – da Udine
Allenatore: Ioannis Kastritis (confermato)
NAPOLI BASKETBALL
0 Marco Spissu (play, 185 cm, 80 kg, ITA, 1995) – da Saragozza, Spagna
1 Zac Seljaas (ala, 201 cm, 100 kg, USA, 1997) – dall’ASVEL Villeurbanne, Francia
3 Jeff Dowtin Jr. (play, 191 cm, 80 kg, USA, 1997) – dal Maccabi Tel Aviv, Israele
10 Leonardo Faggian (guardia-ala, 195 cm, 92 kg, ITA, 2004) – confermato
11 John Petrucelli (guardia-ala, 193 cm, 86 kg, ITA-USA, 1992) – dal Galatasaray, Turchia
12 Assane Sankaré (ala, 204 cm, 100 kg, ITA-SEN, 2007) – da Rimini
14 Jack White (ala, 200 cm, 101 kg, AUS, 1997) – dal Mersin, Turchia
22 Markel Brown (guardia, 191 cm, 86 kg, USA, 1992) – da Trieste
23 Andrej Jakimovski (ala, 201 cm, 99 kg, MKD-ITA, 2001) – da Trento
25 Kaleb Tarczewski (centro, 212 cm, 111 kg, USA, 1993) – dagli Yokohama B-Corsairs, Giappone
30 Guglielmo Caruso (centro, 208 cm, 105 kg, ITA, 1999) – confermato
35 Leonardo Totè (centro, 212 cm, 107 kg, ITA, 1997) – confermato
37 Jahmi’us Ramsey (guardia, 191 cm, 87 kg, USA, 2001) – da Trieste
Allenatore: Jasmin Repeša (confermato)
NUTRIBULLET TREVISO BASKET
0 Alessandro Cappelletti (play, 186 cm, 82 kg, ITA, 1995) – confermato
2 Chico Carter (guardia, 191 cm, 87 kg, USA, 2000) – dallo Czarni Słupsk, Polonia
3 Brekkott Chapman (ala, 206 cm, 97 kg, USA, 1996) – da Tortona
4 DeWayne Russell (play, 180 cm, 82 kg, USA, 1994) – dal Río Breogán, Spagna
7 Ed Croswell (centro, 203 cm, 109 kg, USA, 1999) – confermato
8 Alessandro Manfredotti (guardia, 192 cm, 92 kg, ITA, 2008) – da Reggio Emilia
10 Alessandro Vettori (guardia, 188 cm, 90 kg, ITA, 2008) – confermato
11 Federico Miaschi (play, 200 cm, 90 kg, ITA, 2000) – confermato
13 Ike Anigbogu (centro, 207 cm, 120 kg, USA-NGR, 1998) – da Cremona
19 Gregorio Allinei (guardia-ala, 194 cm, 86 kg, ITA, 2004) – dalla JuVi Cremona, A2
26 Matteo Chillo (ala-centro, 203 cm, 104 kg, ITA, 1993) – confermato
55 JP Macura (guardia-ala, 196 cm, 93 kg, USA, 1995) – confermato
97 Valentin Chery (centro, 201 cm, 95 kg, FRA, 1997) – dal Gravelines-Dunkerque, Francia
Allenatore: Marcelo Nicola (confermato)
Ed Croswell si è rotto il legamento trasverso con sublussazione del tendine del capo lungo del bicipite e per questo starà fermo tra i quattro e i cinque mesi: per questo è stato richiamato rapidamente Ike Anigbobu.
ACQUA S.BERNARDO CANTÙ
0 Semaj Christon (play, 191 cm, 86 kg, USA, 1992) – da Udine
1 Savion Flagg (ala, 201 cm, 102 kg, USA, 1999) – da Napoli
3 Hassani Gravett (guardia, 188 cm, 85 kg, USA, 1996) – dal Sabah, Azerbaigian
8 Leonardo Okeke (centro, 213 cm, 108 kg, ITA, 2003) – confermato
9 Riccardo Moraschini (guardia-ala, 194 cm, 99 kg, ITA, 1991) – confermato
10 Matteo Parravicini (play, 187 cm, 83 kg, ITA, 2001) – da Mestre
11 Simone Ventura (guardia-ala, 200 cm, 89 kg, ITA, 2009) – dal settore giovanile PGC Cantù
15 Isaiah Miles (ala, 203 cm, 100 kg, USA, 1994) – dal Merkezefendi, Turchia
22 Chad Brown (centro, 206 cm, 111 kg, USA, 1996) – dal Maccabi Ramat Gan, Israele
24 Andrejs Gražulis (ala-centro, 202 cm, 101 kg, LAT, 1993) – dal Türk Telekom Ankara, Turchia
25 Davide Moretti (play-guardia, 191 cm, 81 kg, ITA, 1998) – da Trieste
27 Liam Udom (guardia-ala, 199 cm, 85 kg, ITA, 2000) – da Rieti
Allenatore: Frank Vitucci (nuovo)
APU OLD WILD WEST UDINE
3 Joseph Mobio (ala, 199 cm, 94 kg, CIV-ITA, 1998) – da Brescia
6 Skylar Spencer (centro, 205 cm, 107 kg, USA, 1994) – confermato
11 Žan Mark Šiško (play, 191 cm, 84 kg, SLO, 1997) – dalla Cibona Zagabria, Croazia
15 Alessandro Pavan (ala-centro, 201 cm, 106 kg, ITA, 2008) – dal settore giovanile
21 Lorenzo Bucarelli (guardia, 198 cm, 93 kg, ITA, 1998) – da Pesaro, A2
22 Eimantas Bendžius (ala, 207 cm, 102 kg, LTU, 1990) – confermato
24 RaeQuan Battle (guardia-ala, 196 cm, 85 kg, USA, 2001) – da Cremona
26 Nick McGlynn (centro, 205 cm, 106 kg, USA, 1996) – da Sassari
30 Mattia Grassi (ala, 200 cm, 89 kg, ITA, 2007) – dall’Olimpia Milano
31 Andrea Calzavara (play, 195 cm, 86 kg, ITA, 2001) – confermato
34 Matteo Cavallero (ala, 203 cm, 95 kg, ITA, 2003) – dall’Urania Milano, A2
45 Denzel Valentine (guardia-ala, 198 cm, 97 kg, USA, 1993) – da Venezia
Allenatore: Adriano Vertemati (confermato)
LONGOBARDI SCAFATI BASKET
1 Angelo Warner (play, 188 cm, 88 kg, USA, 1992) – dal Boulazac, Francia
4. Alessandro Lever (ala, 208 cm, 104 kg, ITA, 1998) – da Venezia
7 Antonio Iannuzzi (centro, 207 cm, 108 kg, ITA, 1991) – confermato
11 Marco Ceron (guardia-ala, 195 cm, 100 kg, ITA, 1992) – da Sassari
13 Mezie Offurum (ala-centro, 203 cm, 104 kg, NGR-USA, 2000) – dal Fribourg Olympic, Svizzera
21 Ze’Rik Onyema (centro, 206 cm, 107 kg, USA-NGR, 2001) – dal Salon Vilpas, Finlandia
24 Ithiel Horton (guardia, 196 cm, 91 kg, USA, 2000) – dall’House of Talents Kortrijk, Belgio
33 Bruno Mascolo (play, 190 cm, 83 kg, ITA, 1996) – confermato
88 Brandon Johnson (ala, 203 cm, 98 kg, USA, 2002) – dall’Hapoel Gilboa Galil, Israele
s.n. Garrett Nevels (play-guardia, 188 cm, 86 kg, USA, 1992) – dall’Uralmash, Russia
s.n. Rodney McGruder (guardia, 196 cm, 93 kg, USA, 1991) – da free agent
s.n. Charlie Moore (play, 180 cm, 82 kg, USA, 1998) – dall’Al Kuwait, Kuwait
Allenatore: Piero Bucchi (nuovo)
TEZENIS VERONA
0 Matteo Oliveri (guardia, 191 cm, 90 kg, ITA, 2007) – da Borgomanero
3 Federico Poser (centro, 203 cm, 104 kg, ITA, 1999) – confermato
5 C.J. Massinburg (guardia, 192 cm, 92 kg, USA, 1997) – da Brescia
10 Mike Tobey (centro, 213 cm, 115 kg, USA-SLO, 1994) – dal Gran Canaria, Spagna
11 Andrea Loro (ala, 202 cm, 95 kg, ITA, 2003) – da Milano
12 Andrew Andrews (play-guardia, 188 cm, 91 kg, USA, 1993) – dagli Zhejiang Golden Bulls, Cina
14 Lorenzo Ambrosin (guardia-ala, 195 cm, 90 kg, ITA, 1997) – confermato
15 Maodo Mane (centro, 211 cm, 97 kg, SEN-ITA, 2007) – da Fidenza, B Nazionale
18 Federico Zampini (play, 191 cm, 90 kg, ITA, 1999) – confermato
21 Izaiah Brockington (guardia-ala, 195 cm, 90 kg, USA, 1999) – dai New Zealand Breakers, Nuova Zelanda
22 R.J. Meléndez (ala, 210 cm, 95 kg, PUR-USA, 2002) – dai Capitanes de Arecibo, Porto Rico
00 Jermaine Samuels Jr. (ala, 198 cm, 104 kg, USA, 1998) – dal San Pablo Burgos, Spagna
Allenatore: Alessandro Ramagli (confermato)
MAXIMA ROMA
2 Miro Bilan (centro, 213 cm, 122 kg, CRO, 1989) – da Brescia
3 Aaron Holiday (play-guardia, 183 cm, 84 kg, USA, 1996) – dagli Houston Rockets, NBA, USA
4 Hunter Tyson (ala, 203 cm, 98 kg, USA, 2000) – dai Gigantes de Carolina, Porto Rico
5 Mirza Alibegovic (guardia-ala, 195 cm, 95 kg, ITA, 1992) – da Udine
11 Brynton Lemar (guardia, 193 cm, 88 kg, USA, 1995) – dal Besiktas, Turchia
16 Giovanni Veronesi (guardia-ala, 196 cm, 110 kg, ITA, 1998) – da Cremona
17 Xavier Moon (play, 183 cm, 75 kg, USA, 1995) – dallo Zenit San Pietroburgo, Russia
23 Federico Bonacini (play-guardia, 190 cm, 83 kg, ITA, 1999) – da Mestre, A2
24 Carl Wheatle (ala, 200 cm, 88 kg, GBR-ITA, 1998) – da Venezia
29 Gora Camara (centro, 214 cm, 114 kg, SEN-ITA, 2001) – da Rimini, A2
32 Matt Ryan (ala, 201 cm, 98 kg, USA, 1997) – da Dubai, Emirati Arabi Uniti
00 John Brown III (ala-centro, 203 cm, 100 kg, USA, 1992) – da Brescia
Allenatore: Matteo Cotelli (nuovo)
La squadra ha rilevato il titolo sportivo della Leonessa Brescia, che riparte dalla Serie B Nazionale. Bilan, Brown e Cotelli sono contratti ereditati da Brescia, Wheatle e Veronesi sono stati acquistati quando ancora il trasferimento a Roma era lungi dall’essere ufficializzato.
BC ROMA SPQR
1 Nico Mannion (play, 190 cm, 86 kg, ITA, 2001) – da Milano
3 Paul Watson (ala, 198 cm, 95 kg, USA, 1994) – dallo Zakho, Iraq
5 Corey Davis (play-guardia, 185 cm, 86 kg, USA, 1997) – dai Niners Chemnitz, Germania
7 Giovanni Emejuru (centro, 208 cm, 121 kg, ITA-NGR, 2002) – da East Carolina, NCAA, USA
9 Trentyn Flowers (ala, 206 cm, 84 kg, USA, 2005) – dai Windy City Bulls, G League, USA
10 Erik Stevenson (guardia, 193 cm, 93 kg, USA, 1999) – dal Manisa, Turchia
11 Gerald Ayayi (guardia, 190 cm, 88 kg, FRA, 2001) – dallo Cholet, Francia
12 Artūrs Strautiņš (ala, 198 cm, 100 kg, LAT-ITA, 1998) – da Tortona
13 Giannis Odzebe (guardia-ala, 196 cm, 86 kg, COD-ITA, 2008) – da Ulm, Germania
19 Marko Simonović (centro, 213 cm, 100 kg, MNE-ITA, 1999) – dal Türk Telekom Ankara, Turchia
24 Andrea Mezzanotte (ala, 207 cm, 98 kg, ITA, 1998) – da Sassari
33 Mike Iuzzolino Jr. (guardia, 185 cm, 81 kg, USA, 2002) – dal Saint Vincent College, NCAA III, USA
Allenatore: Alessandro Magro (nuovo)
La squadra ha rilevato il titolo sportivo della Vanoli Cremona.