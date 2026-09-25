Basket, partenza falsa dell’Olimpia Milano in Eurolega. Brutto ko in casa del Partizan

Comincia male il cammino dell’Olimpia Milano in Eurolega. I campioni d’Italia cadono sul campo del Partizan Belgrado per 92-76 al termine di una brutta prestazione da parte della squadra di Poeta, che soprattutto, nell’ultimo quarto, nel momento decisivo, ha completamente spento l’interruttore sia in attacco sia in difesa. Una brutta sconfitta, ma già la prossima settimana c’è la possibilità per Milano di rialzarsi con il doppio impegno prima in casa con la Virtus Bologna (martedì) e poi in trasferta con il Baskonia (venerdì).

Il Partizan è trascinato da un Carlik Jones che firma una doppia doppia da 20 punti e 10 assist e c’è anche un buon contributo di Alessandro Pajola, che mette a referto 7 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. A Milano non bastano i 17 punti di Marko Guduric ed Alec Peters ed in doppia cifra chiude anche Devon Hall con 13 punti.

Dopo tre minuti senza segnare, il primo canestro europeo di Milano è di Hall. Arriva poi dopo anche la tripla di Guduric, ma dall’altra parte rispondono subito Jones e Pajola per il +5 serbo a metà primo quarto (6-11). Il Partizan tenta l’allungo, Milano vacilla, ma il gioco da tre punti di Thompson la tiene in partita (14-18). Il finale di quarto vede i padroni di casa avanti di quattro punti (16-20).

Le triple di Pajola e Willis aprono il secondo quarto con il Partizan che arriva sulla doppia cifra di vantaggio (16-26). Milano rischia di sbandare, ma prima Guduric e Peters la tengono ancora attaccata al match (24-31). Il Partizan non sbaglia quasi mai dall’arco e a suon di triple arriva ancora sul +11 (28-39). Il finale di quarto, però, premia Milano, che è trascinata da un eccezionale Peters (13 punti all’intervallo) e l’Olimpia va negli spogliatoi sotto solo di sei punti (36-42).

Buon rientro dalla pausa lunga per Milano e la tripla di Hall vale il -3 (41-44). L’Olimpia, però, si blocca improvvisamente e il Partizan ne approfitta subito con la schiacciata in contropiede di Jekiri (43-52). Guduric si mette in proprio e con due triple consecutive riporta nuovamente Milano sul -3 (49-52). L’Olimpia vive il suo miglior momento e Booker schiaccia la parità (57-57). L’ultima firma del quarto è di Allman che brucia la sirena per il +5 dei padroni di casa quando si entra negli ultimi dieci minuti (58-63).

Brutto inizio di ultimo quarto per Milano e la tripla di Jones fa esplodere il pubblico di Belgrado (61-70). Hall prova a scuotere l’Olimpia, ma un’altra tripla di Jones fa malissimo all’Olimpia (64-75). La difesa milanese fa acqua da tutte le parti e il Partizan allunga in maniera definitiva (81-68) a quattro minuti dalla fine. La tripla di Vildoza fa calare il sipario sul match e la sconfitta inizia a subire contorni pesanti (70-88). Finisce 92-76 per un brutto esordio di Milano.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

PARTIZAN BELGRADO – ARMANI OLIMPIA MILANO 92-76 (20-16, 22-20, 21-22, 29-18)

Partizan: Allman 8, Jones 20, Vildoza 7, Thompson 5, Nakic, Tanaskovic 7, Stevens 11, Hayes 10, Lakic 7, Jekiri 7, Willis 3, Pajola 7

Olimpia: Burnell 3, Cole, Wright 6, Tonut, Bolmaro 1, Thompson 7, Ricci 3, Flaccadori, Hall 13, Guduric 17, Peters 17, Booker 9