Basket, Nikola Mirotic verso il ritiro dopo l’addio al Monaco?

Il futuro di Nikola Mirotic potrebbe prendere una direzione sorprendente. Secondo quanto riportato da La Razón, l’ala montenegrina starebbe valutando seriamente l’idea di chiudere qui la sua carriera, un’ipotesi che fino a pochi mesi fa sembrava lontana ma che ora è diventata concreta, anche alla luce di una stagione 2025-26 complicata e di una lunga assenza nel finale d’annata dovuta a una fascite plantare che lo ha tenuto fermo per settimane.

Mirotic ha un contratto con il Monaco fino all’estate 2027, ma la situazione del club rende il suo futuro nel Principato tutt’altro che scontato. Non è un dettaglio da poco: l’anno scorso il montenegrino ha viaggiato sugli 11-12 punti di media tra Francia ed EuroLega, i numeri più bassi di tutta la sua carriera, un campanello d’allarme che alimenta i dubbi sulla sua permanenza ad alto livello.

Il mercato, però, non è rimasto a guardare. Sempre secondo il quotidiano spagnolo, Baskonia, Malaga e Joventut Badalona avrebbero manifestato interesse per portarlo in Liga ACB, anche se nessuna pista si è ancora concretizzata. Già in luglio si era parlato di un possibile approdo in Turchia, al Bahcesehir di Sasha Djordjevic, a conferma di quanto il suo nome resti appetibile nonostante l’età.

La sua carriera parla da sola: cresciuto cestisticamente nel Real Madrid, scelto al Draft NBA 2011 dagli Houston Rockets, ha poi vissuto anni da protagonista a Chicago, New Orleans e Milwaukee, prima di tornare in Europa tra Barcellona e Olimpia Milano, con l’MVP di EuroLega nel 2022 e quello delle Finals di LBA nel 2024. Dopo aver già lasciato la Nazionale montenegrina nel 2023, a 35 anni Mirotic si trova ora davanti a un bivio simile: continuare o fermarsi, scrivendo l’ultimo capitolo di una delle carriere più influenti della sua generazione.