Basket: Maxima Roma, prima vincente in EuroCup. Cluj-Napoca non entra mai in partita

Esordio con vittoria in EuroCup per la Maxima Roma. Il club di nuova fondazione a gestione Paul Matiasic, di fronte ai poco meno di 1000 spettatori del PalaTiziano, s’impone contro una versione rimaneggiata dell‘U-BT Cluj-Napoca, privo di due figure di riferimento come Otis Livingston e Uros Plavsic per differenti problemi (infortunio l’uno, operazione all’orecchio l’altro). Divario pesantissimo quello che gli uomini di Matteo Cotelli infliggono agli avversari: 89-55 con 16 punti di Matt Ryan e 14 a testa di Mirza Alibegovic e Brynton Lemar. Dall’altra parte, con le rotazioni forzatamente diverse, 12 di Javonte Smart.

Pronti via, una tripla di Ryan, il canestro di Veronesi, la replica di Bishop, e dopo 1’39” ci si ferma perché il tabellone del PalaTiziano non collabora come non succedeva da numerosi anni: serve un quarto d’ora per rimetterlo a posto con il punteggio. Riparte forte anche Holiday, con Veronesi che subito dopo piazza la tripla ed è già 10-2. Il divario assume dimensioni perfino esagerate: Bilan e Ryan scrivono 17-2, poi McCreary sblocca Cluj-Napoca per il 17-4. Il club rumeno commette meno errori, ma non si ferma a livello offensivo la squadra di casa che mantiene sempre 10 e più punti di vantaggio. Un paio di distrazioni difensive pesanti dei suoi sono abbastanza per Cotelli, che chiama timeout. La Maxima controlla e approfitta di molti viaggi in lunetta, Cluj risale con la tripla di tabella di Kullamae (27-18), ma Wheatle fa superare ai suoi quota 30 (31-18). E, tanto per cambiare, con 4″4 sul cronometro Alibegovic prima ruba palla, poi piazza la tripla del 34-18 dopo 10′.

Si riparte e il ritmo del match è sempre lo stesso, con Alibegovic che piazza la tripla del 38-18. Hill con la schiacciata rimette in moto i suoi, ma la realtà del secondo periodo è che gli attacchi funzionano poco (il che, per i capitolini, vuol dire un po’ meno rispetto al primo). Questo non impedisce a Ryan di colpire dall’angolo per il 44-21, che diventa 46-21 con il 2/2 di Lemar. Ryan allunga ancora il vantaggio romano: 51-23 a 3′ e poco più dall’intervallo, poi è Bilan a siglare in appoggio rovesciato il +30. Con Smart qualcosa l’U-BT rosicchia, ma all’intervallo il punteggio è di 55-30.

Si riparte e la Maxima non molla la presa sul match, anzi la coppia Bilan-Wheatle (il quale non scende mai per pressione difensiva) porta a 37 i punti di vantaggio (70-33). Con la tripla di Alibegovic a 3’09” dalla fine il divario aumenta ancora e diventa di 40 punti (75-35), ed è sempre l’ex Udine ad aggiornare la questione sul +42 (82-40). L’ultimo quarto è più che altro accademia, visto che l’incontro non esiste più in quanto tale da tempo. Finisce 89-55.

MAXIMA ROMA-U-BT CLUJ-NAPOCA 89-55

MAXIMA ROMA – Brown 1, Bilan* 10, Holiday* 7, Tyson 3, M. Alibegovic 14, Lemar 14, Veronesi* 11, Moon ne, Bonacini, Wheatle* 8, Camara 5, Ryan* 16. All. Cotelli

U-BT CLUJ-NAPOCA – Smart* 12, Beslac 10, McCreary* 5, Bishop* 4, Bess, Hill* 8, Nicolescu*, Richard, Kullamae 12, Illes. All. Silvasan