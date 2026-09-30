Basket: Virtus Bologna, arrivano i campioni in carica dell’Olympiacos in Eurolega. V nere per la prima vittoria

Mandata in archivio la sconfitta di ieri sera al Forum di Assago contro l’Olimpia Milano (87-85), la Virtus Bologna torna in campo domani sera tra le mura amiche per affrontare in Eurolega i campioni in caria dell’Olympiacos Pireo per la terza giornata della regular season 2026-2027.

Le V nere sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale, con i bolognesi che dopo il ko all’esordio contro il Fenerbahce Istanbul (78-68) hanno incassato una battuta d’arresto anche contro gli acerrimi rivali milanesi (87-85) nonostante siano riusciti a mantenere la sfida in equilibrio fino alla fine con la possibilità anche di portarla all’overtime prima dell’uno-due micidiale di Devon Hall per la vittoria meneghina.

Coach Alex Mumbru si affida ancora ai punti pesanti di Aliou Diarra e di con Wendell Moore e Derrick Alston Jr. che daranno man forte dal pitturato ma anche dal perimetro. Servirà inoltre il supporto del ‘sesto uomo’ in campo ovvero il pubblico della Virtus Arena, che proverà a farsi sentire nei momenti cruciali nel primo match casalingo.

Dall’altra parte ci sarà però la corazzata Olympiacos Pireo campione in carica, con gli ellenici che hanno piazzato due vittorie in altrettante partite fin qui disputate rispettivamente contro Baskonia (89-106) e Zalgiris Kaunas (91-93) per issarsi in vetta alla classifica al pari di Dubai Basketball, Partizan Belgrado, Fenerbahce Istanbul e Valencia

L’asse principale dei biancorossi di Atene è quello costituito da Sasha Vezenkov e da Evan Fournier, con Tyler Dorsey capace di colpire da qualsiasi posizione (25 punti per il playmaker greco nel successo esterno in Spagna) al pari della guardia dominicana Jean Montero. L’obiettivo dichiarato della squadra guidata in panchina da coach Bartzoskas è quello di provare a confermare il titolo della passata stagione, con l’Olympiacos che cercherà quindi di far saltare il fattore campo anche in Emilia e continuare a dettare legge in questa Eurolega 2026-2027.