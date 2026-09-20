Basket: la sfida di Venezia all’Olimpia Milano per la finale di Supercoppa Italiana

Umana Reyer Venezia contro Armani Olimpia Milano. Dopo nove anni si ripropone la finale della Supercoppa che già si vide al PalaGalassi di Forlì nel 2017, allora vinta dai biancorossi per 82-77 in ben altra situazione. Di quell’epoca non c’è più nessuno, è cambiato praticamente tutto, ma non è cambiato il fatto che si parli di due squadre realmente ai vertici del contesto tricolore.

E, in una buona misura, è una piccola rivincita della finale scudetto, quella in onda alla Nova Arena di Tortona. Una speranza, quella della Reyer, che arriva da un confronto nel quale ha saputo dare l’affondo decisivo in un grande ultimo quarto e ha trovato valide conferme da Glynn Watson e da Kyle Wiltjer. Ma, se del secondo non c’era da dubitare visto che ormai, a Venezia se ne conoscono le doti, per quel che riguarda il primo si è trattato davvero di un esordio importante, che è da verificare se sarà corroborato da continuità.

Per quel che riguarda l’Armani, invece, l’uomo dalle mille risorse sembra già essere Moses Wright, mattatore insieme a Leandro Bolmaro di una semifinale contro la Virtus Bologna in cui nessuno ha giocato più dei 25 minuti di Devon Hall, il cavallo di ritorno che s’è fatto apprezzare sia da Ettore Messina, in passato, che da Peppe Poeta, oggi. Bisognerà vedere se i meneghini riusciranno a indirizzare subito la partita sui propri binari. Sicuramente sarà questo un test diverso: le V nere sono un cantiere in chiara costruzione, la Reyer ha già un’anima che pare ben definita.

Si chiude così un fine settimana che, almeno nella prima giornata, ha fatto registrare 4403 spettatori alla Nova Arena, un numero importante, che testimonia anche come la pallacanestro in pochi anni abbia saputo radicarsi a Tortona. Certo, stavolta non ci sarà la squadra di casa, ma il richiamo di una finale potrà garantire una buona cornice di pubblico per quello che è il primo trofeo da alzare in un’annata che si preannuncia lunga ed estenuante per tanti. Comprese le due squadre in questione, attese anche da numerosi impegni europei.