Basket, la BC Roma cade all’esordio in Eurocup contro il Bahcesehir

Dopo la prima sconfitta in campionato, la BC Roma deve fare subito i conti con un altro risultato negativo. La nuova squadra della capitale è infatti stata battuta dal Bahcesehir College Instanbul nel primo match dell’Eurocup 2026, al termine di una partita conclusa per 91-78. La compagine romana ha sempre inseguito, cercando invano di colmare il gap (anche di livello) contro i più pronti turchi. A niente sono serviti i 29 punti di uno scatenato Nico Mannion, top scorer della partita.

Dopo un inizio equilibrato, è la squadra romana a trovare il primo allungo con la tripla di Simonovic ed il canestro di Ayayi (+6). I turchi rispondono con la tripla di Cavanaugh ma la Maxima rimane avanti grazie a Mannion. Simonovic realizza il massimo vantaggio sul +7 ma nel finale il Bahcesehir trova il parziale da 8-0, grazie soprattutto ad Avramovic, che vale il sorpasso. Emejuru risponde ma la tripla di Ponitka chiude il primo quarto. Padroni di casa avanti 23-18.

Nella seconda frazione, Roma è costretta ad inseguire. Ad Emejuru risponde la tripla di Flynn e con Canavaugh i turchi si tengono avanti (+9). La compagine italiana tenta di riavvicinarsi con il blitz di Strautins e Simonovic ma la tripla di Mike ricaccia indietro i romani. Nel finale di frazione Mannion non sbaglia i liberi ma ancora Flynn fa la differenza sulla sirena. All’intervallo lungo il Bahcesehir conduce 45-38.

Nella ripresa riparte l’inseguimento romano. Mannion, Ayayi e Simonovi portano la Maxima a -3 ma con Mike i turchi restano avanti. Alla tripla di Cavanaugh risponde Mannion prima che Simonovic segni il -1. I turchi piazzano ancora da tre, Roma fatica a controbattere e grazie a Reed il Bahcesehir ritorna sul +8 a 10′ dalla sirena lunga (64-56).

All’inizio dell’ultimo quarto i padroni di casa piazzano un nuovo allungo con Haltali e Reed che vale il +15. Roma prova a reagire con Ayayi ma Inglis ed uno scatenato Reed tengono avanti i turchi. La squadra italiana non si arrende, Mannion piazza la terza tripla della sua partita ed Ayayi segna ancora il -6. Mannion è impeccabile ai liberi e Strautins ricuce fino al -2. Qui la Maxima paga probabilmente lo sforzo fatto; il Bahcesehir infila un parziale di 6-0 e si riporta sul +8 a 3’24” dalla fine. Mannion è l’ultimo a mollare ma Williams segna il +9 a 2′ dal termine. Strautins segna gli ultimi punti romani prima che Avramovic e Inglis mettano il punto esclamativo sulla vittoria turca per 91-78.