Basket in carrozzina: primi passi convincenti per l’Italia ai Mondiali di Ottawa

Hanno preso avvio in questi giorni i Mondiali di basket in carrozzina, con Ottawa sede dell’edizione 2026 (a ragion veduta, visto il ruolo del Canada nella disciplina). Tra le partecipanti anche l’Italia, inserita nel girone A con Brasile, Paesi Bassi e USA. Partecipano 16 squadre nel torneo maschile, 12 in quello femminile, dove invece non c’è alcuna rappresentativa azzurra.

La selezione tricolore, nella prima partita, ha travolto per 77-32 il Brasile, con tre uomini (Giaretti, Papi e Carossino) in doppia cifra a quota 18, 16 e 11 punti: un match, questo, dominato dalla prima all’ultima palla e sul quale poco è necessario dilungarsi.

Molto più interessante il successo nel secondo incontro, quello arrivato con il punteggio di 63-56 nei confronti dei Paesi Bassi superati grazie al fatto di avere sia Carossino che Papi sugli scudi con 22 e 19 punti rispettivamente. Da sottolineare anche l’applicazione difensiva della squadra italiana nella fattispecie.

La prossima sfida sarà quella di domenica 13 alle 23 italiane contro Team USA, dopodiché si aprirà la fase a eliminazione diretta che ci porterà fino alla conclusione del torneo, prevista per il 19 settembre.