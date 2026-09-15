Basket in carrozzina: Italia sempre più su, è semifinale ai Mondiali! Polonia battuta

L’Italia, dopo 16 anni, torna a realizzare una vera e propria impresa: arrivare tra le migliori 4 squadre al mondo nel basket in carrozzina. Gli azzurri sono in semifinale mondiale, dopo aver condotto in maniera splendida e irreprensibile il quarto contro la Polonia, superata con il punteggio di 75-68. Mostruosa la prova del duo Filippo Carossino-Giulio Maria Papi con 26 e 22 punti rispettivamente: bene anche Andrea Giaretti con 13.

Nei fatti il primo quarto indirizza per buona misura il match. E lo fa con Giaretti che funge da motore del primo tentativo di fuga italiano sul 12-6. Dopo il recupero polacco, arrivano in soccorso Papi e Carossino ed è 20-12 dopo 10′. L’Italia riesce a guadagnare 13 punti di vantaggio dopo meno di 3′ di secondo periodo. La Polonia resiste grazie a Stan e Mosler, ma gli azzurri riescono a tenersi sei punti di vantaggio all’intervallo (37-31).

Il sussulto polacco, quello vero, arriva con l’aiuto anche di Darnikowski, il quale contribuisce al -2 avversario nelle fasi iniziali di terzo quarto. Anzi, arriva a 6’10” dal termine dello stesso anche il pari di Kozaryna (44-44) anche se questa parità non viene mai trasformata in vantaggio perché Papi e Carossino lo impediscono. Anzi, sono loro due per buona misura a ristabilire un margine che è di 57-52 quando mancano 10′.

A quel punto i principali due realizzatori italiani decidono che è finito il momento degli scherzi ed è iniziato quello della fuga definitiva, un assolo che procede fino al 67-54 con 4’48” da giocare. La Polonia a quel punto si affida tantissimo a Wesolowski e ha comunque il merito di non arrendersi praticamente mai, ma al massimo arriva a 6 punti. L’Italia va, è in semifinale e affronterà l’Australia che ha battuto la Spagna 70-66. Appuntamento per giovedì 17 alle 18:30.

ITALIA-POLONIA 75-68

ITALIA – Sbuelz 4, Papi* 22, Benvenuto ne, De Maggi ne, Topo ne, Ghione ne, Saaid* 1, Raourahi, Giaretti* 13, Pedron ne, Carossino* 26, Boganelli* 9. All. Castellucci

POLONIA – Mosler* 14, Stan 10, Bandura, Macek 6, Kozaryna 6, Labedzki, Darnikowski 8, Wesolowski* 15, Kawecki ne, Balcerowski*, Pawelko*, Filipski* 9. All. Balcerowski