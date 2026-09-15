Basket in carrozzina: Italia ai quarti dei Mondiali, Argentina battuta senza patemi

L’Italia è tra le migliori otto ai Mondiali di basket in carrozzina che si stanno svolgendo a Ottawa, in Canada. La formazione azzurra sconfigge l’Argentina con il punteggio di 71-44 e ora troverà la Polonia nel tentativo di entrare in una storica semifinale, raggiunta dal nostro Paese nel solo 2010 quando poi il risultato finale corrispose al quarto posto.

Della partita odierna c’è ben poco da raccontare, con un 22-9 nei primi 10 minuti che racconta molto, anzi tutto, della voglia italiana in questa fattispecie. Particolare protagonista è Filippo Carossino, che realizza 11 punti nei primi 20′ e poi chiuderà a 19. Nei fatti, c’è proprio un paio di categorie di differenza tra azzurri e sudamericani, e questo i vede in maniera particolare nel momento in cui c’è da gestire, perché l’Argentina un sussulto ce l’ha.

E lo ha nel secondo periodo, in cui dai quasi 20 punti di ritardo riemerge fino al 35-21 dell’intervallo, ma a inizio terzo quarto arriva la fiammata di Carossino con contributo di Sbuelz per chiudere definitivamente i conti e stabilire in modo pressoché definitivo le lunghezze di vantaggio a oltre 20.

Queste le dichiarazioni del coach Fabio Castellucci ai microfoni FIPIC: “Sono davvero soddisfatto di aver raggiunto questo primo obiettivo, affatto scontato in un Mondiale di così alto livello. Siamo stati bravi fin da subito a indirizzare la partita come volevamo, è stata una vittoria di squadra che mi fa ben sperare per il futuro“. A fargli eco Joel Boganelli: “L’Argentina non era una avversaria così semplice. Noi eravamo un po’ stanchi, soprattutto dopo il match vinto contro gli Stati Uniti, e questo poteva complicare la partita. Invece abbiamo giocato bene tutti e quaranta i minuti, siamo rimasti concentrati e questo ci dà molta forza anche per il prossimo turno“. L’appuntamento è già per stasera alle 20:45.