Basket in carrozzina: impresa storica dell’Italia, è in finale ai Mondiali! Battuta la fortissima Gran Bretagna

Non era mai successo prima d’ora. E, stavolta, a Ottawa ci sarà una prima volta. L’Italia è ufficialmente in finale ai Mondiali di basket in carrozzina. Un’impresa che va al di là di ogni previsione. Battuta la Gran Bretagna per 63-59, proprio quella Gran Bretagna due volte iridata (di cui una nel 2018), finalista nel 2022 e costantemente ai vertici a livello europeo. Filippo Carossino, ancora una volta, è l’eroe assieme a Giulio Maria Papi: 23 e 14 i loro punti rispettivamente. Sarà Italia-Australia l’ultimo atto, sabato 19 alle 22:45 (le 16:45 a Ottawa). E, comunque, sarà un momento senza tempo nella storia del wheelchair basketball azzurro.

Inizio sfolgorante da parte della selezione britannica, anzi soprattutto di Knight, che si rivela un rebus praticamente inafferrabile per la difesa azzurra. In quattro minuti manda i suoi sul 2-8, poi collabora anche Warburton ed è 2-12 dopo sei giri di orologio. Carossino non riesce a realizzare come nelle prime sfide, i compagni (Raourahi e Sbuelz in particolare) cercano di dargli una mano, ma ci si mette anche Pratt per il 10-22 dopo 10′.

L’Italia, nonostante finisca sotto 10-24, non crolla, e anzi la tripla di Carossino parrebbe un inizio di reazione. Quattro liberi di Fox ricacciano però gli azzurri sul -13, ma perlomeno stavolta la difesa regge abbastanza bene, costringendo la Gran Bretagna ad abbassare le percentuali mentre Papi e Carossino provano a entrare in ritmo. Ancora Warburton, però, porta i britannici sul 25-36 con il quale si va all’intervallo.

Al rientro in campo, però, si ha la profonda riscossa azzurra. Saaid, Papi, Carossino e Giaretti in 3’10” riportano i tricolori sul -4 (32-36), e questa volta non c’è un altro strappo britannico a complicare le cose. Anzi, dopo le risposte colpo su colpo c’è anche il -2 di Sbuelz, poi è un duello Papi-Warburton per breve tempo, quindi arriva dalla lunetta l’1/2 di Carossino che vale la parità a quota 43. Finita? No, perché lo stesso Carossino chiude il terzo quarto con il canestro del 45-43.

A questo punto la battaglia è totale. Carossino spinge gli azzurri sul +4, Manning infila due canestri in fila per il 49-49, Warburton riporta la Gran Bretagna avanti, ma adesso è davvero un continuo rispondersi colpo su colpo, una lotta furiosa che dura per tutta la fase che precede i 3′ alla conclusione. Con 2’55” da giocare è Saaid a realizzare il 57-55: un minuto dopo Fox porta il match in parità. A -59″ realizza Papi, c’è timeout britannico e subito Pratt lo sfrutta per il 59-59. Papi non si fa pregare e colpisce di nuovo per il +2 a 40″ dal termine, Fox sbaglia, la Gran Bretagna impiega diversi secondi per esaurire il bonus e manda in lunetta Carossino. Questi fa 1/2, Warburton ci prova disperatamente da tre, sbaglia e l’ultimo libero concesso a Giaretti vale il 63-59 e l’impresa storica, indelebile degli azzurri.

ITALIA-GRAN BRETAGNA 63-59

ITALIA – Sbuelz 8, Papi* 14, Benvenuto 2, De Maggi ne, Topo ne, Ghione ne, Saaid 7, Raourahi* 2, Giaretti* 5, Pedron ne, Carossino* 23, Boganelli* 2. All. Castellucci

GRAN BRETAGNA – Harvey ne, Brown 4, Bywater ne, Jama ne, Warburton* 13, Manning* 8, Palmer*, Cavanagh ne, Edwards ne, Knight* 12, Pratt* 8, Fox* 14. All. Bates