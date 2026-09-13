Basket in carrozzina: impresa Italia ai Mondiali, battuti gli USA

Incredibile impresa dell’Italia ai Mondiali di basket in carrozzina che si stanno svolgendo a Ottawa. La squadra azzurra sconfigge, nella terza e ultima giornata della fase a gironi, Team USA con il punteggio di 66-59 affidandosi soprattutto a tre giocatori: Giulio Maria Papi, con 19 punti, Andrea Gianetti, con 18, e Filippo Carossino, con 11. Per i Campioni del Mondo in carica 19 di Jorge Salazar e 18 di Brian Bell.

Di molti momenti vive questa partita. Soprattutto di un inizio nel quale gli States sembrano poter andare via trascinati da Salazar, e ciò fino al 10-2. L’Italia tiene in qualche modo con Said e Papi, risalendo anche fino al -3 con qualche altro aiuto sparso, ma alla fine dei conti è uno scatenato Salazar a chiudere sul 13-18 il primo quarto.

Nel secondo si ribalta del tutto la situazione. Magnifica la difesa italiana, notevole anche l’attacco anche per costanza. Raourahi sorpassa con un 2+1, Papi e Carossino spingono la squadra azzurra, ma l’uomo degli ultimi momenti è Giaretti che da tre e poi da dentro l’arco realizza cinque punti consecutivi che portano sul 32-25 all’intervallo.

L’Italia riparte benissimo, va con Papi sul +9, ci resta con Giaretti, ma una fiammata di Bell riporta gli USA fino al -3. Tocca a Carossino e Boganelli mettersi in evidenza per respingere gli assalti americani, ed anche Sbuelz ci mette il suo contributo dando una mano a Papi a spingere gli azzurri ancora sul +7 prima del gioco da tre punti di Williams: a 10′ dal termine è 48-44.

Ed è un’Italia che non molla mai, neppure quando Salazar e Bell uniscono le forze e ridanno agli USA un punto di vantaggio sul 50-51. A quel punto gli azzurri si uniscono ancora più fortemente, Giaretti e Carossino rispondono a Salazar, Papi rimanda l’Italia sul 56-55, ma nel finale a essere freddi per davvero sono Papi e Giaretti, i quali sono anche calmi dalla lunetta nel lunghissimo ed estenuante finale che però premia gli azzurri: 66-59.

ITALIA-USA 66-59

ITALIA – Sbuelz* 2, Papi* 19, Benvenuto ne, De Maggi ne, Topo ne, Ghione ne, Saaid* 4, Raourahi 6, Giaretti 18, Carossino* 11, Pedron ne, Boganelli* 6. All. Castellucci

USA – Sanchez, Williams* 5, Jourdan ne, Bell* 18, Schulte, Jenifer* 9, Arambula ne, Fitzpatrick, Salazar* 19, Romo 2, Boie* 4, J. Meyer 2. All. S. Meyer