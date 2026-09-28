Basket, il derby italiano arriva presto in Eurolega. Domani Olimpia-Virtus, sfida già importante

Il calendario di Eurolega mette già di fronte alla seconda giornata Olimpia Milano e Virtus Bologna. Un derby italiano che arriva in una primissima parte di stagione, ma che è già significativo, visto che entrambe sono state sconfitte all’esordio e questa sarà anche la prima settimana con il doppio impegno. Un inizio con due sconfitte sarebbe complicato, anche perchè poi la Virtus attenderà l’Olympiacosa mentre Milano sarà impegnata in trasferta con il Baskonia.

Dunque è subito un derby che conta e che si è anche già giocato qualche settimana fa, visto che Milano e Bologna si sono affrontate nella semifinale di Supercoppa. Una partita vinta e quasi dominata dall’Olimpia, che ha tenuto oltre la doppia cifra di vantaggio per larghi tratti del match una Virtus totalmente nuova ed in fase di notevole costruzione.

Questo ultimo precedente potrebbe far pensare ad un esito simile anche per la sfida di domani, ma le ultime due uscite stagionali sono state decisamente diverse per le due formazioni. Milano ha steccato completamente l’esordio europeo a Belgrado con il Partizan e non ha nemmeno troppo convinto in campionato con Trieste, dove le uniche note liete sono state la prestazione di Jason Burnell ed il turnover vero degli stranieri, con Guduric e Peters tenuti fuori a riposare.

Bologna, invece, ha offerto una prova decisamente convincente sul campo del Fenerbahce, perdendo alla fine, ma mettendo in difficoltà quasi per quaranta minuti una delle favorite per la vittoria finale. In campionato, poi, è arrivato un successo perentorio e forse anche inaspettato per la modalità contro la nuova e ambiziosa Varese. La Virtus dunque ha forse trovato la sua strada e soprattutto trovato anche alcuni leader, uno fra tutti Tommaso Baldasso.

Un derby che arriva subito, ancora tante cose da sistemare in entrambe le squadre, ma Olimpia contro Virtus ha sempre un significato speciale per la storia e la rivalità tra i due club. Vincere o perdere questo tipo di incontri lascia sempre degli strascichi positivi o negativi, soprattutto per due squadre che stanno cercando la loro identità non solo in Italia ma anche in Europa.