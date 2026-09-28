Basket, i migliori italiani della prima giornata di Serie A: Cappelletti doma la Bc Roma, Candi sugli scudi

Ha preso il via questo weekend il massimo campionato italiano di basket e sui parquet del Belpaese sono andate in scena molte sfide già interessanti. Spiccano i ko delle due nuove formazioni romane, così come le vittorie di Milano e Bologna, le favorite d’obbligo per lo scudetto, ma anche di Venezia, Trento, Tortona e Udine. E in queste sfide molti italiani si sono messi in mostra, risultando spesso decisivi.

A iniziare dalla vittoria di Treviso contro la Bc Roma per 109-94, dove tra i padroni di casa spicca la prestazione di Alessandro Cappelletti, che ha chiuso il match con 15 punti in 24 minuti, 9 assist e 5 rimbalzi. Per la squadra capitolina, invece, non bastano gli 11 punti e 7 assist di Nico Mannion, che chiude la partita con un plus/minus di -24. Veste di azzurro anche la vittoria di Venezia su Cantù per 85-73, con grandi protagonisti Leonardo Candi, 14 punti e +/- di +15, e Amedeo Tessitori, 12 punti, 4 assist e +/- di +20.

Non sono bastati, invece, i 16 punti di Riccardo Rossato a evitare la sconfitta a Reggio Emilia che ha ceduto 78-83 contro la Dolomiti Energia Trentino. Domenica, invece, si è iniziato con la vittoria dell’Olimpia Milano su Trieste per 83-79, e se tra i meneghini sono stati gli stranieri i protagonisti, tra quelli che hanno tenuto i friulani in partita fino all’ultimo c’è Francesco Candussi, autore di 13 punti.

Battaglia e spettacolo nella sfida vinta da Tortona contro Verona per 101-93 e tra i padroni di casa spiccano i 13 punti di Giordano Bortolani, mentre per i veneti le note positive portano il nome di Federico Zampini, che ha chiuso con 15 punti. Non ci sono stati, invece, azzurri che hanno fatto la differenza nella vittoria di Udine contro Scafati per 87-63.

Il big match di giornata, o almeno la sfida più attesa, ha visto il Napoli espugnare il PalaEur e battere la Maxima Roma per 75-94 e tra i campani ci sono i 12 punti e 6 rimbalzi di Guglielmo Caruso e gli 11 punti di John Petrucelli. Infine, nella netta vittoria della Virtus Bologna a casa di Varese per 69-90 ottima prestazione per Tommaso Baldasso, che chiude con 17 punti, mentre in casa Varese non bastano i 14 punti di Davide Alviti.