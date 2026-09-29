Basket
Basket femminile, tutte le italiane convocabili nei club di Serie A1 2026-2027
Andiamo in questo prospetto a ricapitolare le 114 giocatrici italiane che faranno parte della Serie A1 2026-2027. A differenza della controparte nota come Serie A maschile, dove le regole sugli italiani di formazione determinano alcune differenze in merito all’eleggibilità per la Nazionale italiana, qui sono tutte sostanzialmente allo stesso livello in termini di possibilità, più o meno teoriche, di chiamata in azzurro.
Famila Schio: Olbis Futo Andrè, Beatrice Attura, Ashley Egwoh, Jasmine Keys, Ilaria Panzera, Costanza Verona, Carlotta Zanardi, Cecilia Zandalasini
Umana Reyer Venezia: Amelia Bianco Rossignoli, Lorela Cubaj, Isabel Hassan, Francesca Pan, Francesca Pasa, Anna Sablich, Mariella Santucci, Giovanna Elena Smorto, Matilde Villa, Sofia Zuccon
People Strategy Panthers Roseto: Martina Algeri, Ilaria Bernardi, Rianna Paola Ciommo, Clotilde Cossavella, Caterina Dotto, Aurora Farabello, Lavinia Lucantoni, Costanza Miccoli, Valeria Trucco, Rosa Versuro
Geas Sesto San Giovanni: Adele Maria Cancelli, Martina Kacerik, Federica Merisio, Giuditta Nicolodi, Sara Toffolo, Anna Turel
Derthona Basket: Arianna Arado, Beatrice Noemi Caloro, Matilde Carosi, Anastasia Conte, Donatella Agata Marcella Destasio, Sofia Fratamico, Sofia Frustaci, Francesca Leonardi, Alexandra Lokoka Iliyo, Sofia Milanovic, Marianna Zanetti
La Molisana Magnolia Campobasso: Beatrice Ceré, Gina Conti, Emma Giacchetti, Sara Madera, Maria Miccoli
Alama San Martino di Lupari: Giulia Benvenuti, Aisha Viola Diagne, Mara Fantinato, Irene Guarise, Vittoria Ibba, Promise Keshi, Viola Lessing, Beatrice Meroi, Beatrice Meroni, Matilde Moruzzi, Silvia Pastrello, Vittoria Vianini
RMB Brixia Basket: Sofia Balzani, Alice Bersi, Martina Crippa, Rae Lin D’Alie, Emma Giannoni, Arianna Guerriero, Silvia Nativi, Serena Ravarini, Stefania Sabatino, Lucrezia Scalvini, Marzia Tagliamento
O.ME.P.S. Battipaglia: Giulia Elizabeth Cola, Sara Crudo, Laura Del Sole, Francesca Anna Evangelista, Aurora Fajardo, Martina Longo, Emilia Carol Naddeo, Giada Nardone, Isabel Pansini, Giorgia Piccinini, Elisa Policari, Marie Carmen Sorbo
Logiman Broni: Martina Crippa, Carlotta Gianolla, Nicole Manizza, Giulia Moroni, Eva Awa Sanogo, Cecilia Tibaldi, Anna Togliani
Limonta Costa Masnaga: Valentina Calvanese, Federica Corti, Alexandra Janer, Virginia Libardo, Giulia Olandi, Maria Pilatone, Ginevra Pini, Irene Radice, Giorgia Redaelli, Martina Spinelli, Eleonora Tavella
Libertas Livorno: Rachele Cuccuini, Emma Gerini, Caterina Gilli, Giorgia Gnesi, Greta Moni, Nancy Alessandra N’Guessan, Giulia Natali, Anna Poggio, Giorgia Sammartini, Anna Stefanini, Laura Toffali