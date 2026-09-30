Basket femminile, Sesto San Giovanni vince anche al ritorno e si qualifica per i gironi di EuroCup

Missione compiuta dal Geas Basket Sesto San Giovanni, che stacca il biglietto per la fase a gironi dell’EuroCup 2026-2027. Dopo aver vinto all’andata in terra spagnola, la squadra lombarda replica tra le mura amiche, imponendosi 76-71 contro le spagnole del Cab Estepona. Un’ottima prestazione ancora per Sesto San Giovanni, che comunque difendeva il vantaggio di undici punti dell’andata e ha messo subito le cose in chiaro fin dal primo quarto.

Straordinarie protagoniste sono state Lani White e Laura Cornelius, che hanno messo rispettivamente a referto 25 e 23 punti ed entrambe anche 6 rimbalzi. In doppia cifra ha concluso per il Geas anche Julianna Okosun, che ha sfiorato la doppia doppia con 10 punti e 9 rimbalzi. Ad Estepona non sono bastati i 15 punti di Stephanie Watts e i 13 di Tinara Moore, ex della serata.

La partita ha preso subito la direzione della squadra lombarda. Un primo quarto chiuso avanti 25-16, che ha significato un +20 nel complessivo e che ha quasi messo al sicuro la qualificazione. Il Geas ha gestito la situazione e ha saputo rispondere anche all’unico momento di difficoltà nel terzo quarto, quando ha subito un parziale di 9-0. Ci hanno poi pensato White e Cornelius a mettere la parola fine sul match.

Con questa doppia vittoria dunque Sesto San Giovanni si qualifica per la fase a gironi ed incrocerà Panathinaikos, Castors Braine ed Alba Berlino.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

GEAS BASKET SESTO SAN GIOVANNI – IMPULSO 360 CAB ESTEPONA 76-71 (25-16, 17-14, 14-24, 20-17)

Sesto San Giovanni: Okusun 10, Cornelius 23, White 25, Connelli, Fiani, Kacerik 5, Toffolo, Appetiti, Merisio, Nicolodi 4, Hayes 9, Magni

Estepona: Gervasini 2, Sanchez 3, Moore 13, Watts 15, Buch, Pena 10, Campos 6, Westerik, Gretter 11, Rodriguez 11