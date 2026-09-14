Basket femminile, l’Italia può sognare la qualificazione alle Olimpiadi? Come funziona il percorso di qualificazione a Los Angeles 2028

Dopo la corsa ai Mondiali di Berlino, in cui l’Italia è andata a un nonnulla dal battere USA e Australia, due delle grandissime potenze del basket globale degli ultimi 35 anni, due domande restano legittime. La prima: quale sarà il percorso verso gli Europei 2027? La seconda: c’è margine per tentare, ancora dopo 32 anni, di andare alle Olimpiadi?

Per la prima questione il discorso è piuttosto semplice: c’è un girone di seconda fase (dalla prima l’Italia è stata esentata) in cui le azzurre giocheranno in due distinte finestre, a novembre e a febbraio, contro Slovenia, Lettonia e Austria. Passeranno le prime due, e di lì si andrà agli Europei. Il discorso si va a legare in modo diretto alle Olimpiadi perché dalla rassegna continentale, con 16 partecipanti, saranno le prime 6 ad avere il pass per i quattro tornei Preolimpici che si giocheranno nel febbraio 2028. E qui entriamo nella seconda questione.

In particolare, i pass sono sei per l’Europa, quattro per le Americhe, quattro per l’Asia/Oceania (la zona FIBA in questo caso è unica) e due per l’Africa. Totale: 16 squadre per quattro Preolimpici. Ma bisogna fare attenzione a un dettaglio: i pass per Los Angeles sono 11 e non 10. La ragione è semplice: gli USA hanno in mano sia il ruolo di Paese ospitante che quello di squadra Campione del Mondo. Il posto della selezione vincitrice del titolo iridato non viene riassegnato, per cui “si libera un posto” in uno dei quattro Preolimpici.

In altre parole, ci saranno tre Preolimpici in cui di quattro squadre se ne qualificheranno tre e uno, invece, in cui si qualificheranno in due, considerando che sarà resa necessaria la presenza anche di Team USA.

E, sempre molto in breve, riassumendo il percorso dell’Italia, lo si potrebbe fare in un modo semplice. Primo passaggio: superare il girone di qualificazione agli Europei. Secondo passaggio: arrivare nei primi sei posti agli Europei del 2027 (in Belgio, Svezia, Finlandia e Lituania con fase finale a Vilnius, capitale lituana). Terzo passaggio: arrivare nei primi tre posti in uno dei Preolimpici del 2028, o nei primi due utili se ci sono gli USA. Le date utili oggi note sono quelle che vanno dal 10 al 13 febbraio, ma è chiaro che le cose potrebbero cambiare.