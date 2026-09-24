Basket femminile: Geas Sesto San Giovanni, buona l’andata del turno di qualificazione in EuroCup a Estepona

Finisce bene l’esordio del Geas Sesto San Giovanni nel turno di qualificazione di EuroCup 2026-2027. La squadra allenata da Cinzia Zanotti, nella gara d’andata, non tradisce e batte con il punteggio di 65-76 l’Impulso 360 CAB Estepona, che solo la scorsa stagione aveva debuttato nella massima serie spagnola. Il trio Nalani White-Julianna Okosun-Laura Cornelius è decisivo con 22, 18 e 13 punti rispettivamente, dall’altra parte 15 di Stephanie Watts e 14 di Melissa Gretter. Ritorno il 30 in casa rossonera al PalaAllende di Cinisello Balsamo.

La partenza somiglia a uno shock per due motivi: il Geas va immediatamente sotto 13-3 ed Estepona ha come sostanzialmente unica regola tirare da tre: Rodriguez, Gervasini, Watts, tutte nel giro di tre minuti riescono a segnare 16 punti a favore delle padrone di casa. Poi, chiaramente, la tendenza inizia a cambiare, anche perché le ospiti dimostrano di poter rispondere con la stessa moneta, e molto del lavoro lo fanno White e Cornelius prima di una fiammata di Okosun. A firmare il pareggio, però, è Merisio con la tripla del 25-25 a fine primo quarto. Dove l’Estepona tira una sola volta da due e nove da tre, e dove il Geas risponde dall’arco con 5/7.

Con il ritorno a una distribuzione più normale dei tiri si può anche iniziare a parlare di una partita diversa. Quella in cui, dopo quasi due minuti di nulla, Toffolo colpisce dall’arco per il 25-28 e la grande ex, Tinara Moore, risponde per il -1. White e Okosun iniziano a prendere il controllo della situazione, Rodriguez, Moore e Gretter provano a rispondere, ma nel giro dei parziali e controparziali in un certo senso l’ultima parola è del Geas, anzi di White con la tripla del 35-41. Anzi no, perché Gretter risponde ed è 38-41 all’intervallo.

Si segna poco, anzi pochissimo, nelle fasi iniziali del terzo periodo, con Okosun che comunque piazza i due canestri del +8 Geas in tre minuti e mezzo. Con il 38-48 di White arriva il timeout delle iberiche, ma a quel punto sono le rossonere a potersi dichiarare in chiaro controllo della situazione. Questo, almeno, fino al 42-53, quando in due minuti e mezzo Watts, Gretter e Moore spingono la furiosa reazione di Estepona, che con Gervasini e Buch vanno anche a pareggiare sul 54-54 a 10′ dal termine.

Tutto da rifare per le ospiti, e a ripartire ci pensa Nicolodi con la tripla del +3, solo che poi Gretter subisce fallo sulla tripla e fa 3/3. Gervasini da oltre l’arco, a 7’11” dalla fine, sigla anche il 60-59 per Estepona, ma a questo punto iniziano di nuovo a cambiare le cose. Prima lentamente, poi, dal 64-67 di Watts a 2’01” dalla fine, molto velocemente. Okosun dalla lunetta, White e Merisio non soltanto portano alla fine del match, ma allargano di molto un divario che alla fine è 65-76 ed è anche molto utile per il ritorno.

IMPULSO 360 CAB ESTEPONA-GEAS SESTO SAN GIOVANNI 65-76

ESTEPONA – Gervasini* 14, Sanchez 8, Moore* 8, Watts* 15, Buch 2, Muhate Pena, Ortega Campos, Westerik, Gretter* 14, Webster ne, Rodriguez* 4. All. Aneas

GEAS – Okosun* 18, Cornelius* 13, White* 22, Toffolo* 3, Fiani ne, Merisio 6, Nicolodi 3, Hayes* 8, magni ne, Turel 3. All. Zanotti