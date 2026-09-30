Basket femminile, Eurolega: Venezia non scende in campo e viene eliminata prima di iniziare

Era una serata da dentro o fuori per la Umana Reyer Venezia femminile, che al Taliercio ospitava le francesi del Flammes Carolo nella finale del Path 4 dei Qualifiers per l’Eurolega. Ma le venete dopo un primo tempo combattuto alzano troppo presto bandiera bianca, perdono 55-81, e giocheranno in EuroCup.

La partita inizia con la tripla di Alexia Chery, ma sono le ospiti a prendere i mano il pallino del gioco con un parziale di 6-0. Deve inseguire Venezia e una giocata da tre punti di Santucci firma il pareggio. Ma è ancora la formazione francese ad allungare sul +5, anche se un parziale di 6-0 tutto firmato Francesca Pasa riporta le padrone di casa avanti a 2’ dalla fine del primo quarto. Dalla lunetta Matilde Villa e dal campo Pasa mandano Venezia al primo stop avanti 20-16.

Parte forte il Flammes Carolo a inizio secondo quarto, con un parziale che riporta le ospiti avanti. Fatica ora Venezia a reagire e il parziale si amplia, con le francesi che tengono ferme a 4 punti segnati le venete per quasi tutto il quarto. Così a 1’22” dall’intervallo Clarke firma la doppia cifra di vantaggio e serve la tripla di Marena Whittle per sbloccare le padrone di casa. Ma il gap ormai è ampio e si va negli spogliatoi con il Flammes Carolo avanti 27-37.

Il tracollo è dietro l’angolo per Venezia e il Flammes Carolo inizia la ripresa con un parziale di 7-0 che fa scappare via le ospiti. Non bastano i punti di Dojkic e Cubaj, con Venezia che in difesa lascia troppi spazi e a metà quarto le francesi sfiorano quasi il +20. Non rallenta il Flammes e la squadra di coach Mazzon alza bandiera bianca. Il terzo quarto si chiude, infatti, sul 36-60 e sfida virtualmente decisa. Il quarto quarto, dunque, è un triste garbage time per Venezia, che alla fine perde 55-81 e dice addio all’Eurolega.