Basket, Eurocup: Trento vince subito in trasferta contro i lituani del Neptunas

Inizia nel migliore dei modi il percorso della Dolomiti Energia Trento nella Eurocup 2026. In Lituania, la squadra italiana è riuscita ad imporsi sul campo di Neptunas Klapeida, al termine di una partita molto equilibrata conclusa con il punteggio di 73-76. Gli ultimi minuti sono risultati decisivi, dopo quattro quarti punto a punto, con Quincy Olivari grande protagonista ed una prestazione da 22 punti, top scorer del match. Ottimo anche l’apporto di Darius Brown II con 19 punti a referto.

Inizio subito forte della Dolomiti Energia che si porta subito avanti di quattro punti con Olivari. Neptunas risponde subito da tre con Franke e sorpassa poi con i liberi di Berucka. Trento si rifà subito e realizza il nuovo sorpasso firmato Niang, prima della tripla di Drell. Padroni di casa che provano la fuga con Echodas ma la tripla di Bertini tiene a -1 la squadra italiana. Si rivede poi Olivari che opera il sorpasso e nel finale Trento vola sul +6 grazie a Bigelow (15-21).

Neptunas reagisce subito all’inizio della seconda frazione e grazie a Girdziunas si riporta sul -2. Con Tibutis i lituani si portano addirittura davanti ma Brown e Mawuegbe rompono il digiuno dell’Aquila. Il match continua ad essere equilibrato e Tarolis realizza ancora il sorpasso, sostenuto dai punti di Franke per il +5 Neptunas. Trento ribatte subito e piazza il parziale di 9-0 che vale il +6 virtuale. Nel finale Echodas sigla la parità. All’intervallo lungo il punteggio recita 36-36.

La Dolomiti Energia inizia forte la ripresa con i canestri di Olivari e Brown che valgono il +4. I lituani non si scompongono e si riportano a -1 con la tripla di Fridriksson. Trento prova a scappare, Olivari segna ancora, Niang piazza la tripla e Bayehe segna il massimo vantaggio sul +10. A Tarolis risponde ancora Bayehe e nel finale Mawugne segna dalla luentta. A 10′ dalla fine Trento conduce 50-59.

L’inizio dell’ultima frazione è però tutto a tinte lituane. Neptunas infila un parziale di 11-0 e si riporta avanti. Olivari rompe il digiuno italiano e sigla la parità ma la squadra di casa è scatenata e si riporta avanti con la tripla di Girdziunas (+3). Tarolis segna il +5 ma Brown e Bayehe riportano sotto l’Aquila (-1). Franke tiene avanti Neptunas, ma Brown si mette in proprio e pareggia a quota 71. A Franke risponde Olivari con quattro punti di fila che valgono il +2 Aquila a 24″ dalla fine. Girdziunas ha l’ultima penetrazione ma Maguwbe trova la stoppata che vale la vittoria. Trento sbaglia la rimessa, i lituani hanno la tripla del pareggio ma il ferro regala i primi punti in Eurocup agli italiani. Punteggio finale di 73-76.