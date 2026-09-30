Basket, EuroCup: Tortona lotta alla pari, ma si deve arrendere sulla sirena in casa del Riga Zelli

Emozioni forti e grande equilibrio per l’esordio europeo della Baglietto Derthona Tortona che sul campo dello Riga Zelli dà vita a una sfida combattuta nel primo turno di EuroCup. Alla fine, però, Tortona deve arrendersi, con i lettoni che si impongono solo negli ultimi secondi per 86-84.

Il match si apre subito con una tripla di Shungu per i padroni di casa e Tortona che deve inseguire. Si resta a lungo con Riga avanti di un possesso o poco più, fino a quando – sempre da oltre l’arco – Tkachenko firma il +7 dopo 4’ minuti di gioco. Provano a restare in partita i piemontesi, Ma Johnson allunga il vantaggio dei padroni di casa e nel finale sono i falli a punire Tortona e dalla lunetta Varnas firma il 31-21 con cui si va al primo stop.

Il secondo quarto, però, inizia sotto il nome di Giordano Bortolani e del suo personale parziale di 4-0 che riavvicina gli ospiti. Dalla lunetta Pecchia firma il -4, ma poi torna a correre il Riga Zelli, che a metà secondo parziale torna in doppia cifra con la tripla di Shungu. Non molla, però, la squadra di coach Fioretti e un nuovo piccolo break vale il nuovo -5 a 2’40” dalla sirena dell’intervallo. Sono Maddox Jr. E Olejniczak i protagonisti nel finale di quarto e si va negli spogliatoi con Riga avanti 50-46.

L’inizio di ripresa vede Tortona toccare anche il -2, poi Riga riallungare, ma poi Maddox Jr. e Gorham riportano i piemontesi a un solo punto di distacco un match che è equilibratissimo. E un inseguimento che era iniziato al primo secondo del primo tempo si chiude a 3’18” dalla fine del terzo quarto, quando da tripla di Prentiss Hubb firma il sorpasso di Tortona. Ancora il numero 3 da oltre l’arco firma il +5, poi reagisce Riga ed è il solito Shungu che sulla sirena firma il 63-62 con cui si va all’ultimo stop.

Prova l’allungo decisivo la squadra lituana a inizio quarto quarto, tocca il +6, ma poi una tripla di Giordano Bortolani cerca di sbloccare Tortona. È ancora l’azzurro a tenere gli ospiti in scia, anche se Tortona fatica ora. Aumenta la tensione e aumentano gli errori da entrambe le parti, in una ripresa con percentuali ben più basse dei primi 20 minuti. A 3’ dalla fine Jallow segna il -3 e si torna a lottare punto a punto, con Gorham che firma il pareggio e Tkachenko che riallunga per i lettoni a 1’30” dalla sirena. Shungu firma il +5 a 49” dalla sirena, Alibegovic da oltre l’arco riporta a 2 punti il divario, poi Hubb firma il pareggio a 15″ dalla fine. Ma quasi sulla sirena è sempre Shungu (23 punti per lui) a fissare l’86-84 finale.