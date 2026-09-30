Basket, esordio vincente per Napoli in EuroCup! Battuti i francesi del Bourge-en-Bresse, Dowtin Jr. MVP

Esordio vincente per il Napoli Basketball in EuroCup! I partenopei, di fronte al pubblico dell’Alcott Arena, battono i francesi del JL Bourge-en-Bresse per 84-76 al termine di una partita combattuta ma dove la squadra di coach Jasmin Repeša è riuscita a mantenere i nervi saldi nei momenti chiave respingendo anche gli assalti degli avversari nei minuti finali. Jeff Dowtin Jr. decisivo con i suoi 19 punti, con 12 punti di un ispirato Marco Spissu e 11 equamente divisi tra Zachary Seljaas e Andrej Jakimowski – Tyson Walker top scorer per i transalpini con 20 punti ma non basta ad evitare il ko.

Il Bourge-en-Bresse esce bene dai blocchi (0-4), con Napoli che prende le misure e mette la freccia con l’ex Olimpia Milano Kaleb Tarczewski (7-6). Gli ospiti non ci stanno e ritornano davanti con l’uno-due firmato Samuel-Gaudoux (11-14), con la coppia tricolore Petruccelli-Spissu che consente ai partenopei di rimettere il naso avanti (17-16). Un libero di Soliman e l’appoggio di Leonardo Faggian chiudono la prima frazione sul 19-17 per Napoli.

Soliman brucia la retina dall’arco in apertura di secondo quarto per il sorpasso Cosea (19-20), con i padroni di casa che rimangono a contatto grazie alla bomba di Marco Spissu (24-25). Gli uomini di Jasmin Repesa premono sull’acceleratore e allungano con un parziale aperto fino al +4 (29-25), con Woodbury che batte un colpo per gli ospiti (31-27). Dowtin Jr. sale in cattedra con cinque punti in fila per il +7 Napoli (39-32), con Seeljas che spara la tripla del +10 (42-32). Un altro canestro pesante di Dowtin Jr. e due liberi di Soliman valgono il 47-37 con cui si va all’intervallo lungo.

Polveri bagnate in avvio di ripresa, con il punteggio che si muove solo a cronometro fermo per entrambe le squadre (48-39). Seljaas ancora perfetto dalla distanza (53-41), con Gaudoux che da due tiene il JL sotto la doppia cifra di svantaggio (53-45). Piazzato di Jack White e ancora +12 Napoli (58-46), con Marco Spissu ispirato da tre e Jack White per il +17 (65-48). I francesi vanno in confusione e non riescono a contenere l’offensiva partenopea, con Tyson Walker che prova a scuotere i compagni alla terza sirena per il 65-50.

Nel quarto conclusivo Napoli prova a tenere gli avversari a distanza di sicurezza con il 2/2 in lunetta di Dowtin Jr. (67-53), ma il Bourge-en-Bresse prova a tenere la partita ancora aperta e risale parzialmente la china con un break di 7-0 (67-60). Petrucelli e Caruso danno ossigeno alla squadra di casa (71-63), con Keith Jordan Jr. che tiene a contatto gli ospiti (71-67), beccandosi poi un fallo tecnico. Marco Spissu e Guglielmo Caruso riportano i campani in doppia cifra di vantaggio (77-67), ma il JL non molla: appoggio di Woodbury e -4 (77-73), time-out immediato di Jasmin Repesa. Dowtin Jr. ha ancora la mano calda per la bomba del +8 che avvicina Napoli al successo (81-73) a circa un minuto dalla sirena, emulato poco dopo da Jakimowski (84-73). Il 2+1 di Walker fissa così il punteggio finale sul 84-76 con cui Napoli esulta di fronte al proprio pubblico per il successo all’esordio in EuroCup!