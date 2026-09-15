Basket 3×3, l’Italia femminile si arrende all’Egitto nel primo match dei Mondiali U23

Non inizia nel migliore dei modi il Mondiale di basket 3×3 U23 per l’Italia. La nazionale femminile ha infatti oggi debuttato a Wuhan, in Cina, con una sconfitta contro l’Egitto, abile nel finale ad imporsi per 14-17. Partenza quindi in salita per le azzurre che avranno la possibilità di riscattarsi più tardi nella sfida già fondamentale contro le Filippine.

L’Italia aveva approcciato bene la partita, portandosi subito in vantaggio di quattro punti grazie a Daba Diakhoumpa. Pian piano però le nordafricane hanno presso il ritmo ed hanno subito pareggiato con Tamara Ibrahim. Egitto che poi è riuscito addirittura ad allungare con il canestro di due punti di Farida Hassan Adel Hassan Mossad e quello di Jana Wael Wagih Elshamy, portandosi avanti di 4 punti prima che Diakhoumpa ricucisse lo strappo (-2).

Le azzurre sono così riuscite prima a pareggiare a quota 11 grazie ai canestri di Lavinia Lucantoni, e poi a sorpassare per un punto. Le egiziane hanno subito ristabilito la parità e nel minuto decisivo con i due canestri di Radwa Alaaeldin Abdelrahman Abdelaal hanno potuto festeggiare il successo. Italia che esce quindi sconfitta dalla prima partita del Gruppo A, nonostante la bella prova di Daba Diakhoumpa con sei punti ed otto rimbalzi.