Basket 3×3: Italia sconfitta anche dalla Spagna e fuori dagli Europei

L’Italia è fuori dagli Europei di basket 3×3 per quel che riguarda la squadra maschile. Nettissima la sconfitta contro la Spagna con il punteggio di 21-11: con due sconfitte gli azzurri sono già eliminati dalla rassegna, senza che ci sia nessun possibile motivo di spareggio.

Cominciano decisamente meglio gli spagnoli, che in poco più di due minuti sfruttano il momento in cui Tio deve uscire per un problema fisico (subito risolto) e, con tanto Aurrecoechea, vanno sul 2-7. La squadra azzurra fa quello che può, ma non riesce a rimettere in piedi la situazione.

Nei fatti, a metà gara gli azzurri sono sotto 13-6 e la situazione non accenna a migliorare momento dopo momento, dato che le soluzioni che si trovano sono rare e quasi sempre estemporanee. Solo nel finale, ma quando il punteggio è già irrimediabilmente di 18-6, c’è un sussulto d’orgoglio di Cournooh, ma è inutile: la Spagna, trascinata anche da Zanca e de Blas, guadagna il 21-11 e l’accesso ai quarti.

Per l’Italia, dunque, si chiude il cammino continentale, mentre la Spagna raggiunge i Paesi Bassi nei quarti di finale e proprio con gli orange si contenderà, in serata, la prima posizione nel raggruppamento.