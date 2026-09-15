Basket 3×3: Italia femminile, è riscatto ai Mondiali Under 23 con le Filippine

Pronto riscatto dell’Italia ai Mondiali di basket 3×3 in corso di svolgimento a Wuhan, in Cina. Dopo la sconfitta di misura contro l’Egitto nella notte, la squadra azzurra si riscatta ampiamente contro le Filippine, vincendo per 19-9 nel secondo incontro della Pool A e mantenendo così intatte le chance di buon percorso.

Il match viene dominato da due temi fondamentali: la solidità a rimbalzo di Lavinia Lucantoni, che va in doppia cifra a quota 10, e l’ottima forma di Virginia Tempia e Daba Diakhoumpa in fase realizzativa, considerati gli 8 punti per ciascuna.

Un match, questo, mai in discussione proprio con Diakhoumpa che si è ritrovata in mano la maggior parte dei palloni. Anzi, metà di quelli tirati dalle azzurre: per lei 7/10 da dentro l’arco (Tempia 2/3 e 2/3, con anche due liberi a segno, Lucantoni 2/3, 0/1 e 0/2, Sophia Lussignoli 1/4, 0/1 e nessun libero tentato).

L’Italia chiude la prima giornata del suo torneo iridato con una vittoria, così come Cina ed Egitto, ma con quattro punti realizzati in meno (37 per le due selezioni appena citate, 33 per le azzurre). Il calendario prevede ora la complicata doppia sfida che tra due giorni arriverà a Cina e Francia, alle 10:15 e 12:45 rispettivamente.