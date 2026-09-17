Basket 3×3: Italia femminile battuta di misura e con rimpianti dalla Cina

L’Italia si complica (decisamente) la vita ai Mondiali di basket 3×3 in corso di svolgimento a Wuhan, in Cina. Contro le padrone di casa, nel terzo match della Pool A, la combattutissima sfida odierna termina con il punteggio di 18-16 a sfavore delle azzurre, che però hanno di che recriminare per qualche scelta (soprattutto una) non ottimale nel finale.

Primi minuti molto intensi, con la coppia Lucantoni-Diakhoumpa che cerca di spingere l’Italia e Li che, per la Cina, si trova a reggere buona parte delle speranze cinesi. Il risultato è che dopo 2’30” ci si trova sul 4-4, senza significativi allunghi da una parte o dall’altra.

Il punteggio quasi non si muove per il successivo minuto, poi però è la Cina a spingere con l’8-5 piazzato da Liu da oltre l’arco. Lucantoni riporta l’Italia vicina, Lussignoli guadagna un viaggio in lunetta e a 5′ dalla fine si è di nuovo sull’8-8.

Di nuovo per un minuto non si segna più, poi è la Cina a colpire ancora, con Wu che la spedisce di nuovo avanti di tre da oltre l’arco (11-8). Le padrone di casa, però, non sfruttano varie occasioni, hanno anche il bonus e con questo mandano Lussignoli in lunetta: 2/2, 12-11 a 2’40” dalla fine.

La Cina, a quel punto, cerca di sfruttare tutti i giochi con Wu, ma l’Italia resta sempre attaccata e, a -1’33”, pareggia a quota 14 con Diakhoumpa. Liu rimanda avanti di un punto la Cina. Sia l’una che l’altra squadra mancano banali occasioni, Liu segna il +2, Lucantoni accorcia, Wu riallunga, Lussignoli riaccorcia. Ma, incredibilmente, nessun’italiana si ricorda che il tempo del match sta finendo, nessuna fa fallo e così la Cina, stupita al massimo, chiude sul 18-16.