Basket 3×3, Italia eliminata dai Mondiali Under 23. Le azzurre perdono anche con la Francia

Finisce l’avventura dell’Italia ai Mondiali di basket femminile 3×3 in corso di svolgimento a Wuhan, in Cina. Una giornata negativa per le azzurre, che avevano già perso una sfida molto combattuta contro le padrone di casa (18-16) e che successivamente sono state battute anche dalla Francia per 21-9, subendo così la terza sconfitta della loro rassegna iridata.

Una partita quasi a senso unico. Infatti dopo un iniziale equilibrio con un buon impatto di Sophia Lussignoli (5-6), le francesi hanno preso il largo e da quel momento è stata una sfida in pieno controllo delle transalpine. Diarisso e Dibanzilua hanno dominato sotto i tabelloni, portando la Francia a vincere per 21-9.

Per l’Italia la miglior marcatrice è stata Sophia Lussignoli con 5 punti e a mettere altri punti a referto (quattro) è stata Daba Diakhoumpa. Per la Francia ci sono stati sette punti di Eléna Zemoura, mentre hanno concluso di sei Daniela Dibanzilua e Oumou Sallymata Diarisso.

Italia dunque eliminata dalla rassegna iridata già dopo la prima fase. Le azzurre avevano battuto le Filippine per 19-9, mentre era arrivata una dolorosa sconfitta con l’Egitto (14-17), che aveva già complicato la giornata di oggi, poi definitivamente compressa oggi dagli ulteriori ko.