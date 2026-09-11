Basket 3×3: Italia, che peccato! Sfiorato il colpo con i campioni olimpici olandesi agli Europei

L’Italia sfiora subito, ma non ottiene, il colpo di mano agli Europei di basket 3×3 in corso di svolgimento ad Anversa. La squadra azzurra, solo maschile in questa fattispecie nella quale, contestualmente, si svolge anche il torneo femminile, cede per 17-19 ai Paesi Bassi dopo aver guidato praticamente per tutto l’incontro. Alle 19:20 la sfida decisiva contro la Spagna.

Nei primi 30 secondi è affondo italiano con Cournooh che con rapidità spinge il 3-0 italiano. Dopo 1’41” il primo olandese che segna è van Tilborg con il fallo di Gay sulla penetrazione, il che porta al 3-2. Cournooh realizza ancora, ma gli azzurri in due minuti hanno già speso quattro falli.

Per gli olandesi continuano i problemi, l’Italia ha modo di scappare sul 6-2 e poi scappa ancora sul 9-3 grazi e a Flavio Gay e Leardini, poi Tio stopperebbe Agasi, ma viene fischiato il fallo. L’Italia in questa fase gestisce, per quanto il 3×3 abbia un concetto di gestibilità, fa salire i falli degli orange, e a 5’59” dalla fine il punteggio è 10-4.

Ci pensa de Jong a rivitalizzare i Paesi Bassi, specialmente con il tiro dall’arco del 10-7. Con 4’31” da giocare gli olandesi vanno in bonus di falli, ma de Jong va per l’11-9 in entrata. L’Italia non sfrutta detto bonus, Driessen dalla lunetta fa -1, ma Leardini quasi inchioda il nuovo +2.

Il pareggio olandese, però, arriva comunque e lo realizza de Jong, dando il via a degli ultimi 2’30” di fuoco. C’è van Tilborg che riesce a segnare per il 13-14, ma c’è soprattutto il pari di Leardini e poi il vantaggio di Cournooh dall’arco, frontale, su scarico di Gay: 16-15. L’Italia entra nell’ultimo minuto con due punti di vantaggio, uno lo perde per un 1/2 di Agasi, poi arriva il fallo in attacco di Gay che a -34″8 riconsegna palla agli orange. E poi arriva la magia di de Jong da lontanissimo per il 17-18 con il cronometro che segna 19″6 da giocare (e bisogna pur dire che al tavolo un paio di secondi sono stati “mangiati”). Gay sbaglia dall’arco, gli olandesi riprendono palla e gli azzurri decidono, incredibilmente, di non fare fallo, consegnando agli avversari il 17-19 vincente con la schiacciata di Agasi.