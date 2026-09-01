Basket 3×3 femminile, vittoria di misura dell’Italia contro la Francia e sarà finale per l’oro!

Sono arrivati i verdetti delle semifinali del torneo femminile di basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo. L’Italia può sorridere: la compagine tricolore ha conquistato l’accesso alla finale, dove sarà in palio il metallo più ambito.

Le azzurre si sono imposte al termine di un match combattuto e in equilibrio fino al termine contro la Francia, superata con il punteggio di 11-10. Decisiva la prestazione di Ilaria Bernardi, top scorer dell’incontro con 6 punti, nel confronto andato in scena ai Giardini Peripato di Taranto.

Sulla strada dell’Italia ci sarà ora la Spagna, che ha piegato con margine la resistenza di Cipro. Le iberiche si sono imposte 19-12, trascinate dalla coppia formata da Marta Morales Romero e Tayra Eke Benitez, entrambe autrici di 6 punti e determinanti nell’economia della sfida.

Alle 18.50 andrà dunque in scena la finale per il bronzo tra Francia e Cipro, mentre alle 20.00 sarà il momento del gran finale, con l’Italia chiamata ad affrontare la Spagna per la medaglia d’oro.