Basket 3×3, coppia d’argenti per l’Italia. La Spagna conquista un doppio oro

A un passo dal traguardo. Doppio argento per l’Italia nei due atti conclusivi dei tornei maschile e femminile di basket 3×3. Ai Giardini Peripato di Taranto, il pubblico ha sostenuto con grande calore le due compagini azzurre, opposte in finale alle rispettive selezioni spagnole.

L’epilogo, in entrambi i casi, è stato lo stesso: vittoria degli iberici e doppio oro per la Spagna. Nella sfida femminile, il punteggio finale è stato di 13-11. Un match equilibrato, nel quale le qualità tecniche e balistiche di Tayra Eke Benitez hanno però tracciato una netta linea di demarcazione. Gli otto punti personali messi a referto hanno fatto la differenza, rendendo insufficienti i sei realizzati da Kenko Loredana Ngamene Takougang.

Ancora più amaro il ko degli uomini, al termine di una sfida decisa all’overtime dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 18-18. A trascinare le rispettive squadre ci hanno pensato Matteo Corgnati e Juan Garcia-Abril Guerrer, entrambi autori di 10 punti. Alla fine, però, sono stati i due punti segnati nel tempo supplementare a consegnare alla Spagna il metallo più prezioso.

Per la cronaca, i due bronzi sono andati alla Francia nel torneo femminile e all’Algeria in quello maschile.