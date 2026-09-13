Basket 3×3: conclusi gli Europei ad Anversa tra conferme e sorprese

Sono terminati gli Europei di basket 3×3 ad Anversa, in Belgio. La vittoria è andata in campo maschile alla Lettonia e in campo femminile ai Paesi Bassi: in un caso si è trattato di una situazione a sorpresa, nell’altro decisamente no.

In particolare, la Lettonia, nel maschile, è entrata da numero 6 del tabellone, anche se nel 3×3 a volte questo conta relativamente. Nel girone ha sconfitto Irlanda 21-16 e Lituania 22-16. Nei quarti, invece, superato il Belgio per 21-18, poi in semifinale la Francia per 17-15 e in finale i Paesi Bassi per 19-10 (in breve, è stata impedita la doppietta).

Nel femminile, invece, i Paesi Bassi si sono imposti nel girone sull’Azerbaigian (o meglio, sulla multinazionale che lo rappresenta) per 21-12 e sull’Ucraina per 21-14. Successive vittorie a tinte variabili: 21-3 sulla Cechia nei quarti, 19-15 su un’orgogliosa Slovenia (con figure note a roster, tra cui l’ex Schio Eva Lisec) in semifinale e, infine, 16-13 sulla Spagna in finale.

Tra gli uomini il terzo posto è andato alla Francia, che ha buttato giù dal podio la Serbia che sperava di portarsi a casa un titolo dal sapore di padronanza di questa disciplina a livello europeo. Tra le donne, invece, terzo l’Azerbaigian davanti alla Slovenia. Ritornando in campo maschile, l’Italia partiva da decima del tabellone e da decima ha chiuso nella classifica totale.