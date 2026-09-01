Basket 3×3, azzurri in finale ai Giochi del Mediterraneo. Sfida alla Spagna per l’oro

Dopo la squadra femminile, anche quella maschile ha centrato la finale nel torneo di basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo. L’Italia piazza dunque la doppietta, con gli azzurri che hanno agguantato l’ultimo atto del torneo dopo aver sconfitto l’Algeria al termine di una semifinale molto tirata per 15-13. Alex Tio, Matteo Corgnati, Matteo Gherardini e Francesco Gravaghi affronteranno ora la Spagna per provare a vincere la medaglia d’oro.

Un avvio di partita decisamente equilibrato (7-7), poi l’Italia è riuscita a trovare un piccolo allungo con i canestri di Tio e Corgnati (11-9). Gli africani sono tornati sotto, ma poi gli azzurri hanno costruito nuovamente un buon vantaggio, arrivando sul 14-10 con un canestro di Gherardini. Algeria ha accorciato sul -1, poi Tio ha segnato il 15-13 a diciannove secondi dalla fine, con gli azzurri che hanno poi difeso il vantaggio.

Il miglior marcatore per l’Italia è stato Tio con 5 punti, poi 4 per Gherardini e Gravaghi e 2 per Corgnati. Nell’altra semifinale la Spagna ha vinto con la Turchia con il punteggio di 21-15 grazie soprattutto ai 12 punti di Dario Lopez Riano.

Sarà dunque una doppia Italia-Spagna questa sera. Infatti sia le azzurri sia le azzurre affronteranno la selezione spagnola per provare a vincere l’oro ai Giochi del Mediterraneo.