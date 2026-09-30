Baseball
Baseball, termina in parità anche la seconda amichevole dell’Italia in Repubblica Dominicana
Prosegue la marcia d’avvicinamento dell’Italia del baseball al torneo di qualificazione per il Premier 12, che si disputerà a Barcellona, in Spagna, dal 7 al 9 ottobre: la Nazionale guidata dal manager Francisco Cervelli si trova in Repubblica Dominicana, dove gli azzurri stanno disputando una serie di 5 amichevoli.
Le avversarie sono tutte formazioni appartenenti alla Liga de Beisbol Profesional de la Republica Dominicana, la massima serie del Paese caraibico: dopo la sfida contro gli Estrella Orientales, terminata sul punteggio di 1-1, anche la seconda sfida è terminata in parità.
A La Romana, infatti, ieri si è conclusa sullo score di 0-0 la sfida contro i Toros del Este: a dominare il match, come è ovvio, visto il punteggio finale, sono stati i lanciatori e le difese. Quest’oggi, invece, gli azzurri affronteranno nel terzo incontro previsto la Escogido New York Yankees Baseball Academy.