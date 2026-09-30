Baseball, termina in parità anche la seconda amichevole dell’Italia in Repubblica Dominicana

Prosegue la marcia d’avvicinamento dell’Italia del baseball al torneo di qualificazione per il Premier 12, che si disputerà a Barcellona, in Spagna, dal 7 al 9 ottobre: la Nazionale guidata dal manager Francisco Cervelli si trova in Repubblica Dominicana, dove gli azzurri stanno disputando una serie di 5 amichevoli.

Le avversarie sono tutte formazioni appartenenti alla Liga de Beisbol Profesional de la Republica Dominicana, la massima serie del Paese caraibico: dopo la sfida contro gli Estrella Orientales, terminata sul punteggio di 1-1, anche la seconda sfida è terminata in parità.

A La Romana, infatti, ieri si è conclusa sullo score di 0-0 la sfida contro i Toros del Este: a dominare il match, come è ovvio, visto il punteggio finale, sono stati i lanciatori e le difese. Quest’oggi, invece, gli azzurri affronteranno nel terzo incontro previsto la Escogido New York Yankees Baseball Academy.