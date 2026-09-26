Baseball: Parmaclima lotta, batte Tenerife e stacca il pass per la Finale in Champions League!

Missione compiuta. Parmclima impatta benissimo contro Tenerife, lotta, soffre, ma alla fine la spunta e stacca il pass per la Finale valida per la Champions League 2026 di baseball, la cui Final Four è in fase di svolgimento presso il diamante di Brno, in Repubblica Ceca. La formazione che ha appena vinto lo scudetto si è imposta per 5-4, vincendo in rimonta una disputa molto equilibrata, come dimostrano anche il numero di valide (otto contro sette a favore dei ducali).

Inizio subito frizzante quello tra le due compagini, con gli avversari abili a passare subito in vantaggio sfruttando il fuoricampo di Valerio. La squadra italiana però c’è e, una volta passata in attacco, mette a referto due punti grazie ad un altro homer, stavolta siglato da Concepcion Hernandez.

Tenerife tuttavia non ci sta e, nel secondo inning, pareggia i conti battendo un singolo di Rondon Del Rosario, per poi completare il sorpasso nella ripresa successiva ancora con Valerio, autore di un altro fuoricampo. Ma dopo due round terminati con un nulla di fatto, gli emiliani trovano il guizzo che cambia in positivo la partita.

Al sesto infatti un fuoricampo di Noel Gonzalez ripristina nuovamente gli equilibri, preludio di un preziosissimo singolo al centro di Leonora che manda a segno sia Concepcion Hernandez che Garcia. I Marlins, spalle al muro, devono reagire, e si avvicinano pericolosamente al penultimo atto con l’ennesimo homers di Valerio. Parmaclima dal canto suo alza le barricate, si muove in maniera perfetta, e difende il risultato fino alla fine, portando a casa una sfida divertente ed equilibrata. Domani, domenica 26 settembre, i parmigiani affronteranno la vincente tra Draci Brno e Curacao Neptuns di Rottederdam.