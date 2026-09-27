Baseball, Parma Campione d’Europa! Battuto il Neptunus nella finale di Champions League

Il Parmaclima non smette più di gioire. Dopo il titolo di Campione d’Italia, il club ducale conquista anche quello di Campione d’Europa vincendo l’edizione inaugurale della Champions League. Battuta, nella finale delle Final Four di Brno, la formazione olandese del Curaçao Neptunus di Rotterdam con un netto 11-5. Terzo posto per il Draci Brno, vittorioso su Tenerife nella finale apposita.

L’inizio della finale è molto chiaro per quel che riguarda Parma: basi che iniziano a essere occupate, Noel Gonzalez che manda con un singolo a segno Angioi, ed è l’1-0. Reazione però immediata da parte del Neptunus: Diaz a sua volta trova il singolo che spedisce Kemp a firmare l’1-1. Nel secondo inning, poi, c’è il fuoricampo dell’1-2 di Collins.

A quel punto Parma decide di piazzare il colpo di mano vero nel terzo inning. Nell’ordine arriva tutto questo: volata di sacrificio di Concepcion che porta Battioni a siglare il 2-2, singolo di Garcia per il 3-2 di Angioi, singolo di Gonzalez per il 4-2 di Garcia, base su ball a basi piene di Mineo per il 5-2, singolo di Geraldo per il 6-2 di Gonzalez e, infine, Angioi viene colpito ancora con le basi piene, il che vuol dire 7-2 di Helmig.

Il colpo per il Curaçao è durissimo, anche se arriva il 7-3 nel corso del terzo inning. Nel quinto sono Geraldo e Battioni ad allungare ancora: doppio dell’uno, singolo dell’altro ed è 9-3. C’è il solo homer nella parte bassa della stessa ripresa da parte di Kemp, ma nel settimo prima Concepcion e poi Garcia colpiscono con un singolo e un doppio: 11-4, che diventa definitivamente 11-5 poco dopo. E al lancio festeggiano Matteo Bocchi e Yomel Rivera.