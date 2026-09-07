Baseball, Italia in Dominicana per preparare la qualificazione al Premier12: i convocati di Cervelli

La Nazionale italiana di baseball Élite eleva i giri del motore nella preparazione in vista dell’appuntamento di Barcellona. Dal 20 settembre al 4 ottobre, gli azzurri saranno infatti impegnati in un raduno nella Repubblica Dominicana, tappa fondamentale verso il girone di qualificazione al Premier 12, in programma dal 9 all’11 ottobre in Spagna.

Per la prima volta, la selezione italiana avrà infatti l’opportunità di allenarsi e giocare contro alcune delle principali formazioni della LIDOM, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Un banco di prova di alto profilo che consentirà al gruppo guidato da Francisco Cervelli di misurarsi con una realtà tra le più competitive del panorama internazionale.

Gli azzurri lavoreranno inizialmente all’interno della struttura dei New York Mets. Dal 21 al 25 settembre sono previste le sessioni di allenamento, prima di lasciare spazio alle partite contro i club dominicani. Il calendario prevede sei incontri: il debutto sarà il 26 settembre contro le Estrellas Orientales, mentre il 29 è fissato il confronto con i Toros del Este. Il giorno successivo toccherà ai Leones del Escogido.

La fase conclusiva del raduno sarà altrettanto intensa. Il 1° ottobre l’Italia affronterà le Tigres del Licey, quindi tornerà a sfidare i Toros del Este il 2 ottobre e chiuderà il programma il 3 ottobre contro i Leones del Escogido.

“Quando stavamo ragionando su come prepararci al meglio per Barcellona, cercavamo qualcosa che ci permettesse di confrontarci con un livello di baseball molto alto. Siamo contenti di averlo trovato in questo raduno che faremo in Repubblica Dominicana“, spiega Marco Mazzieri, presidente della FIBS. “Ringraziamo enormemente la LIDOM e tutti i club affiliati per aver dato vita insieme a noi a questo programma di sfide“.

La trasferta rappresenta dunque molto più di una semplice fase di allenamento. Il confronto con squadre abituate a un baseball di alto livello servirà a verificare condizione, competitività e tenuta del gruppo a pochi giorni dall’appuntamento decisivo di Barcellona, dove l’Italia affronterà nell’ordine Colombia, Spagna e Germania. Il girone costituirà il primo passaggio del percorso di qualificazione verso il torneo olimpico.

Per il raduno dominicano, il manager Cervelli ha convocato 32 giocatori, distribuiti tra ricevitori, interni, esterni, utility player e lanciatori. Nel gruppo figurano elementi provenienti dai principali club del campionato italiano, oltre a giocatori inseriti nei sistemi di franchigie della Major League Baseball.

CONVOCATI DELL’ITALIA

Catcher (4): Alberto Mineo (Parma Clima), Giaconino Lasaracina (franchigia Toronto Blue Jays), Ernesto Liberatore (Unipol Bologna) e Miguel Fabrizio (Hotsand Macerata);

Interni (4): Gabriele Angioi (Parma Clima), Ricardo Paolini e Lorenzo Morresi (Hotsand Macerata), Renzo Martini (San Marino);

Esterni (4): Jhorjan Guevara (San Marino), Federico Celli (Unipol Bologna), Noel Gonzalez (Parma Clima) e Nathanael Batista (Nettuno 1945);

Utility Player (3): Robel Garcia (Parma Clima), Williams Wong (San Marino) e Andrea Sellaroli (BSC Grosseto);

Pitcher (13): Luca Di Raffaele, Ettore Giulianelli, Angelo Palumbo e Marco Artitzu (San Marino), Claudio Scotti, Matteo Bocchi (Parma Clima), Alex Bassani e Filippo Crepaldi (Unipol Bologna), Gennaro Coviello e Mattia Sireus (BSC Grosseto), Giacomo Taschin (franchigia Toronto Blue Jays), Gabriele Quattrini e Javier Fandino (Hotsand Macerata).