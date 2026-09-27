Baseball: Italia impegnata in Repubblica Dominicana, prima partita con gli Estrella Orientales giocata nella notte

Primo impegno per l’Italia nell’avvicinamento al torneo di qualificazione per il Premier 12 che si disputerà a Barcellona dal 7 al 9 ottobre. Il team guidato dal manager Francisco Cervelli si trova attualmente in Repubblica Dominicana, e più precisamente a San Pedro de Macoris, dov’è arrivato il confronto contro gli Estrella Orientales all’interno della struttura dei Detroit Tigers.

Si tratta del primo di cinque confronti che andranno in scena contro formazioni della Liga de Beisbol Profesional de la Republica Dominicana, LIDOM in acronimo. Questa volta si finisce con il punteggio di 1-1. Sono stati riportati segnali specialmente in difesa e sul monte di lancio.

Quest’oggi l’Italia osserverà un giorno di riposo, per poi riprendere lunedì 29 con l’allenamento a Boca Chica, complesso in mano ai New York Mets. Poi il ritiro continuerà e, alla fine dei conti, ci sarà il trasferimento a Barcellona.

Qui, poi, l’Italia avrà questo calendario: venerdì 9 ottobre contro la Colombia, sabato 10 ottobre contro la Germania e domenica 11 ottobre contro la Germania. Le prime due classificate di questo raggruppamento andranno a giocare, il prossimo anno, nel mese di novembre, il Premier 12 vero e proprio tra Giappone e Taiwan.