Baseball: Italia al lavoro in Repubblica Dominicana verso le qualificazioni al Premier 12

La nazionale italiana di baseball vuole essere al Premier 12. Per farlo, il gruppo allenato da Francisco Cervelli dovrà passare dal torneo di qualificazione in programma a Barcellona dal 9 all’11 ottobre prossimi: un appuntamento che va preparato a dovere.

A tal proposito, gli azzurri si trovano – come da scelta e programma – in Repubblica Dominicana dove stanno seguendo un’agenda fitta di allenamenti, all’interno del complesso dei New York Mets; nella zona di Boca Chica.

In data 26 settembre inoltre, Mineo e soci sosterranno un test amichevole contro la squadra degli Estrellas Orientales: formazione che milita nella LIDOM locale.

Il raduno proseguirà poi nella settimana successiva con altre training session e nuove sfide contro squadre dominicane: in totale, oltre al duello contro l’Estrellas Orientales, sono in programma altre cinque gare.

A Barcellona invece, il girone di qualificazione al Premier 12, metterà l’Italia di fronte a: Colombia, Spagna e Germania, in quest’ordine. Il mini-torneo, che verrà disputato con la formula del round robin, consentirà alle prime due classificate l’iscrizione alla fase finale della manifestazione, in programma nel 2027 e per la prima volta sarà allargata a 15 squadre partecipanti.