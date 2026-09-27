Barshim infortunato, salta la risposta agli Asian Games: un outsider vince a basse quote, Tamberi numero 1 dell’anno!

Mutaz Essa Barshim ha faticato a esprimersi ai massimi livelli nel corso di questa stagione: ha disputato soltanto sette gare, la miglior misura è il 2.27 siglato in occasione della tappa di Diamond League nella sua Doha (dove chiuse al secondo posto alle spalle del nostro Matteo Sioli) e non ha vinto eventi di livello internazionale. Il formidabile qatarino era atteso agli Asian Games, la competizione multisportiva su base continentale in corso di svolgimento a Nagoya (Giappone), ma pochi minuti prima della gara di salto in alto è stato annunciato un infortunio a carico del Campione Olimpico di Tokyo 2020 e dunque non abbiamo potuto ammirare in pedana il 35enne.

Si attendeva una risposta del grande rivale e amico del nostro Gianmarco Tamberi, fresco di trionfo agli Europei e agli Ultimate Championship con la miglior misura mondiale stagionale (2.37 metri a Budapest), ma il pluri Campione del Mondo non era nelle condizioni fisiche ideali. A vincere la gara in terra nipponica è stato l’inatteso taiwanese Chao-hsuan Fu con la bassa misura di 2.25 metri, superata al primo tentativo e utile per battere l’indiano Sarvesh Kushare Anil (2.25 alla seconda) e il favoritissimo sudcoreano Sanghyeok Woo (2.22 alla prima).

Gianmarco Tamberi si è così meritato in maniera ufficiale, definitiva e certa la world lead per il 2026: il suo 2.37 resterà la miglior prestazione mondiale stagionale, ormai non ci sono più eventi in calendario in cui i migliori interpreti del calendario potranno dare l’assalto a una misura di notevole spessore. Il fuoriclasse marchigiano si è reso protagonista di un ultimo mese di annata agonistica davvero stellare, ha dimostrato in maniera nitida di essere sul pezzo e ora preparerà la prossima stagione, che culminerà con i Mondiali di Pechino e che farà entrare nel vivo del cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.