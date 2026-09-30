Barcellona-Roma oggi, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

Oggi, mercoledì 30 settembre (ore 18:45), la Roma sfiderà il Barcellona nel secondo incontro della fase a gironi unico della Champions League di calcio femminile. Sul rettangolo verde dello Stadio Tre Fontane della Capitale, la formazione giallorossa sarà chiamata a una vera e proprio impresa: vincere oppure ottenere un risultato utile contro la formazione detentrice del titolo.

L’esordio della squadra allenata da Gianpiero Piovani ha lasciato sensazioni contrastanti. In Belgio, contro l’OH Leuven, la Roma ha raccolto soltanto un punto al termine di uno 0-0 che, per quanto utile a muovere la classifica, avrebbe potuto trasformarsi in una vittoria.

Il rimpianto più grande è arrivato al 94’, quando Marta Pandini ha fallito il calcio di rigore che avrebbe potuto decidere l’incontro: la sua conclusione ha colpito il palo, negando alle giallorosse un successo che sembrava ormai a portata di mano. Di contro, le blaugrana si sono imposte in maniera piuttosto netta contro il Paris (5-2). Sarà necessario alzare il livello per ottenere un riscontro positivo dall’incrocio col Barça.

La partita tra Roma e Barcellona, valida per la seconda giornata della fase a girone unico di Champions League di calcio femminile, andrà in scena mercoledì 30 settembre (ore 18:45) allo Stadio Tre Fontane della Capitale . Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ROMA-BARCELLONA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Mercoledì 30 settembre

18:45 Roma vs Barcellona allo Stadio Tre Fontane di Roma

PROGRAMMA ROMA-BARCELLONA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport