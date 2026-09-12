Bagnaia rassegnato: “Fino 2024 e in Giappone nel 2025 la Ducati si è comportata in un modo, poi è stato diverso”

Un rassegnato Francesco Bagnaia si è dovuto accontentare della tredicesima posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP di San Marino, appuntamento numero quattordici del Motomondiale 2026 di MotoGP in scena questo weekend nel tracciato di Rimini intitolato alla memoria di Marco Simoncelli.

Un pilota in evidente difficoltà che, ormai da diversi mesi, non riesce completamente a trovare il giusto feeling con la moto, come confermato dal diretto interessato, non poco dispiaciuto, una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport MotoGP per le dichiarazioni di rito:

“La difficoltà è stata quella che ci aspettavamo – ha detto Bagnaia – Non sto guidando, non posso guidare e devo fare il massimo con quello che c’è, e oggi il massimo era questo. Non ho sensazioni, posso solo andare in difensiva, in staccata e in ingresso è come se non avessi freno motore, è difficile da frenare. Succedono cose particolari, ma è quel che è”.

Bagnaia ha poi aggiunto:“Fino al 2024 e in Giappone l’anno scorso la moto si è comportata in un modo, da dopo al Giappone fino a questo momento la moto si comporta in modo diverso. I miglioramenti in FP3? C’è da considerare che gli altri avevano la soft davanti, c’è una grossa differenza. Noi la notiamo, ma non capiamo perché”.