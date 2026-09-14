Bagnaia e il pesante sfogo fuori onda con Di Giannantonio: “Non me lo fanno fare…”

Prosegue in maniera davvero deludente la stagione di Francesco Bagnaia. Il pilota tre volte campione del mondo, all’ultimo anno in Ducati, sta vivendo una serie di gare letteralmente da dimenticare. Dopo un 2025 ai limiti del disastroso, anche il 2026 sta procedendo di pari passo. Dopo un avvio che aveva fatto vedere qualcosa di incoraggiante, ora come ora siamo alla crisi nerissima per il pilota con il numero 63. Tre ritiri consecutivi, quattro nelle ultime cinque gare e una moto che sembra costantemente andando in direzione opposta rispetto al suo stile di guida.

Tutte cose note e risapute. Ma, quello che è accaduto nel dopo gara di Misano, scalda ulteriormente la situazione interna nella scuderia di Borgo Panigale. DAZN Spagna, infatti, ha svelato un fuori onda tra Pecco e Fabio Di Giannantonio. Un dialogo tra due piloti che parlano a ruota libera, con il piemontese (ora trapiantato a Pesaro) che si leva qualche sassolino dalle scarpe e rivale particolari davvero clamorosi sulla gestione della sua GP26. Se tutto fosse vero si parlerebbe davvero di “guerra fredda” interna al team capeggiato da Davide Tardozzi.

Andiamo con ordine. Bagnaia nella giornata di ieri aveva regalato queste parole alla stampa: “Non sto guidando, non posso guidare, devo fare il massimo con quello che c’è e questo era il massimo. Devo guidare in modo difensivo – prosegue – è molto difficile quando devo frenare, succedono cose particolari. La moto, eccetto la gara del Giappone, si è comportata allo stesso modo nell’ultimo anno e mezzo. C’è una grossa differenza, la vediamo e non capiamo il perché”. In poche parole, una analisi piccata, certo, ma tutto sommato nella norma.

Nel fuori onda, invece, Pecco dice molto altro: “Freno con la frizione tirata per non rischiare, ma quello è il minimo dei miei problemi. Io metto quello che mi dicono di usare, ho provato tutto. Pensa che per me soft o media non fanno differenza davanti, è tutto totalmente uguale, la stessa cosa se la gomma è usata rispetto a quella da qualifica”. A quel punto Di Giannantonio, palesemente sorpreso, prova ad intervenire: “Scusa, ma perché non metti un’altra configurazione? Ne puoi mettere una normale, come la mia”.

La risposta del due volte iridato della classe regina, però, è sibillina: “Non me lo fanno fare”. Tutto questo assieme ad una espressione laconica che lascia ben pochi dubbi di interpretazione. Per Pecco la situazione interna è diventata pesante e, come era facilmente preventivabile, il finale del 2026 sarà una lunga marcia d’addio…