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Badminton, Giovanni Toti si ferma in finale al Polish International

Roberto Santangelo

Pubblicato

2 minuti fa

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Giovanni Toti / IPA Sport

Giovanni Toti si classifica secondo nel tabellone di singolare maschile del Polish International 2026 di badminton, torneo appartenente al circuito minore delle International Series: a Cracovia l’azzurro cede in finale al sudcoreano Choi Pyeong Gang, che si impone con il punteggio di 19-21 10-21 in 29 minuti di gioco.

Nel corso del torneo l’azzurro, numero 2 del seeding, nei sedicesimi aveva superato lo slovacco Andrej Suchy, sconfitto con il punteggio di 21-16 21-8 in 28 minuti di gioco, poi negli ottavi di finale aveva regolato il danese Marcus Kruse, battuto con lo score di 21-9 21-17 in 29 minuti.

Nei quarti di finale Toti aveva poi eliminato il transalpino Lenny Hubert, battuto con lo score di 21-18 21-16 in 38 minuti di gioco, infine in semifinale aveva piegato la resistenza di un altro francese, Arthur Wakhevitsch, sconfitto con il punteggio di 21-12 15-21 21-19 in 52 minuti.

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