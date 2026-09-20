Badminton
Badminton, Giovanni Toti si ferma in finale al Polish International
Giovanni Toti si classifica secondo nel tabellone di singolare maschile del Polish International 2026 di badminton, torneo appartenente al circuito minore delle International Series: a Cracovia l’azzurro cede in finale al sudcoreano Choi Pyeong Gang, che si impone con il punteggio di 19-21 10-21 in 29 minuti di gioco.
Nel corso del torneo l’azzurro, numero 2 del seeding, nei sedicesimi aveva superato lo slovacco Andrej Suchy, sconfitto con il punteggio di 21-16 21-8 in 28 minuti di gioco, poi negli ottavi di finale aveva regolato il danese Marcus Kruse, battuto con lo score di 21-9 21-17 in 29 minuti.
Nei quarti di finale Toti aveva poi eliminato il transalpino Lenny Hubert, battuto con lo score di 21-18 21-16 in 38 minuti di gioco, infine in semifinale aveva piegato la resistenza di un altro francese, Arthur Wakhevitsch, sconfitto con il punteggio di 21-12 15-21 21-19 in 52 minuti.