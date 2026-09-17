Azzurri protagonisti nelle esibizioni tra Natale e inizio 2027: Paolini, Musetti e Berrettini confermano la presenza

Diversi tennisti italiani saranno presenti a cavallo tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 in alcune esibizioni che avranno luogo tra Asia ed Oceania: le prime notizie divulgate segnalano tra gli azzurri protagonisti Jasmine Paolini, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti.

Jasmine Paolini ha lanciato alcuni indizi tramite Instagram, lasciando intendere che a dicembre possa disputare un’esibizione in Corea del Sud: al momento nulla si da di più, se non che la manifestazione dovrebbe svolgersi a Seul nel giorno di Natale.

Contorni meno fumosi per Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini: i due azzurri a gennaio 2027 saranno tra i protagonisti del Kooyong Classic, torneo d’esibizione che si terrà in Australia. Saranno al via anche il russo Karen Khachanov, il transalpino Arthur Fils, e lo statunitense Learner Tien.

L’ANNUNCIO DI JASMINE PAOLINI